Boeing 767 Delta экстренно сел в Лос-Анджелесе из-за возгорания двигателя

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В США у гражданского самолета Boeing 767 загорелся двигатель, он сел в Лос-Анджелесе
В США у гражданского самолета Boeing 767 загорелся двигатель, он сел в Лос-Анджелесе Фото:

Пассажирский Boeing 767 авиакомпании Delta Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса после возгорания двигателя вскоре после взлета. Об этом сообщил BBC.

«Рейс 446 Delta вернулся в Лос-Анджелес вскоре после вылета, после обнаружения проблемы с левым двигателем самолета», — сообщило агентство со ссылкой на представителей Delta. Сообщается, что экипаж зафиксировал неполадки после взлета, оперативно запросил возврат и, совершив круг над аэропортом, благополучно посадил самолет на взлетно-посадочную полосу.

О пострадавших среди пассажиров и членов экипажа не сообщается. Как уточняет NBC4 Los Angeles, причину возгорания выясняет Федеральное управление гражданской авиации США.

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Пассажирский Boeing 767 авиакомпании Delta Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса после возгорания двигателя вскоре после взлета. Об этом сообщил BBC. «Рейс 446 Delta вернулся в Лос-Анджелес вскоре после вылета, после обнаружения проблемы с левым двигателем самолета», — сообщило агентство со ссылкой на представителей Delta. Сообщается, что экипаж зафиксировал неполадки после взлета, оперативно запросил возврат и, совершив круг над аэропортом, благополучно посадил самолет на взлетно-посадочную полосу. О пострадавших среди пассажиров и членов экипажа не сообщается. Как уточняет NBC4 Los Angeles, причину возгорания выясняет Федеральное управление гражданской авиации США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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