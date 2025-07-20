Boeing 767 Delta экстренно сел в Лос-Анджелесе из-за возгорания двигателя

Пассажирский Boeing 767 авиакомпании Delta Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса после возгорания двигателя вскоре после взлета. Об этом сообщил BBC.
«Рейс 446 Delta вернулся в Лос-Анджелес вскоре после вылета, после обнаружения проблемы с левым двигателем самолета», — сообщило агентство со ссылкой на представителей Delta. Сообщается, что экипаж зафиксировал неполадки после взлета, оперативно запросил возврат и, совершив круг над аэропортом, благополучно посадил самолет на взлетно-посадочную полосу.
О пострадавших среди пассажиров и членов экипажа не сообщается. Как уточняет NBC4 Los Angeles, причину возгорания выясняет Федеральное управление гражданской авиации США.
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