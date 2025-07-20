Путин честно ответил, зачем России отечественный автопром

Путин: Россия утратит суверенитет, если перестанет производить автомобили
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что Россия должна сохранять технологическую независимость, а лучше - лидерство
Путин заявил, что Россия должна сохранять технологическую независимость, а лучше - лидерство Фото:

Россия утратит суверенитет и конкурентоспособность, если станет покупать все исключительно за нефтегазовые доходы. Страна должна иметь возможность выпускать собственные автомобили, полностью собирая их на своих производствах, поскольку это — важный элемент суверенитета. Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, стоит ли России признать, что она «не умеет делать» свои автомобили.

По его словам, одни потребляют автомобили, другие их производят. «Это большая группа товаров. И если мы будем сейчас все покупать за нефть и газ, а сейчас ситуация, когда нам и нефть и газ пытаются отрубить, то тогда в Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет», — сообщил Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему Россия до сих пор не отказалась от идеи развернуть свой автопром. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.

Президент подчеркнул, что когда он только пришел в правительство, ему приходилось дискутировать с коллегами об отечественном автопроме. Часть из них говорила, что им нет смысла заниматься, поскольку лучше все закупать за границей. Тогда бы и покупатель, по их словам, мог бы покупать хорошие машины по низким ценам. Однако, как подчеркнул глава государства, несмотря на то, что доступность для потребителя — это хорошо, у этого вопроса есть и обратная сторона медали — связь с суверенитетом. Поэтому Путин и не согласился с теми, кто предлагал покупать автомобили за рубежом. «И мы начали развивать свой автопром, поэтапно», — заключил президент.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия утратит суверенитет и конкурентоспособность, если станет покупать все исключительно за нефтегазовые доходы. Страна должна иметь возможность выпускать собственные автомобили, полностью собирая их на своих производствах, поскольку это — важный элемент суверенитета. Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, стоит ли России признать, что она «не умеет делать» свои автомобили. По его словам, одни потребляют автомобили, другие их производят. «Это большая группа товаров. И если мы будем сейчас все покупать за нефть и газ, а сейчас ситуация, когда нам и нефть и газ пытаются отрубить, то тогда в Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет», — сообщил Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему Россия до сих пор не отказалась от идеи развернуть свой автопром. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста. Президент подчеркнул, что когда он только пришел в правительство, ему приходилось дискутировать с коллегами об отечественном автопроме. Часть из них говорила, что им нет смысла заниматься, поскольку лучше все закупать за границей. Тогда бы и покупатель, по их словам, мог бы покупать хорошие машины по низким ценам. Однако, как подчеркнул глава государства, несмотря на то, что доступность для потребителя — это хорошо, у этого вопроса есть и обратная сторона медали — связь с суверенитетом. Поэтому Путин и не согласился с теми, кто предлагал покупать автомобили за рубежом. «И мы начали развивать свой автопром, поэтапно», — заключил президент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...