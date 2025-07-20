Путин честно ответил, зачем России отечественный автопром

Россия утратит суверенитет и конкурентоспособность, если станет покупать все исключительно за нефтегазовые доходы. Страна должна иметь возможность выпускать собственные автомобили, полностью собирая их на своих производствах, поскольку это — важный элемент суверенитета. Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, стоит ли России признать, что она «не умеет делать» свои автомобили.
По его словам, одни потребляют автомобили, другие их производят. «Это большая группа товаров. И если мы будем сейчас все покупать за нефть и газ, а сейчас ситуация, когда нам и нефть и газ пытаются отрубить, то тогда в Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет», — сообщил Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему Россия до сих пор не отказалась от идеи развернуть свой автопром. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.
Президент подчеркнул, что когда он только пришел в правительство, ему приходилось дискутировать с коллегами об отечественном автопроме. Часть из них говорила, что им нет смысла заниматься, поскольку лучше все закупать за границей. Тогда бы и покупатель, по их словам, мог бы покупать хорошие машины по низким ценам. Однако, как подчеркнул глава государства, несмотря на то, что доступность для потребителя — это хорошо, у этого вопроса есть и обратная сторона медали — связь с суверенитетом. Поэтому Путин и не согласился с теми, кто предлагал покупать автомобили за рубежом. «И мы начали развивать свой автопром, поэтапно», — заключил президент.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.