Министр транспорта Новгородской области Куранов арестован за взятку

Басманный суд Москвы санкционировал арест министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова. Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«После проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ) был задержан и арестован в Москве Константин Куранов», — сообщил собеседник ТАСС. Следствие считает, что министр мог быть причастен к коррупционным преступлениям, связанным с его должностными полномочиями.
В пресс-службе суда уточнили, что защита Куранова пока не подавала апелляционной жалобы на избранную меру пресечения. Суд рассмотрел материалы дела и признал доводы следствия убедительными для ареста министра.
Ранее Басманный районный суд Москвы постановил заключить под стражу заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева, проходящего обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере. Согласно решению суда, срок ареста составит один месяц и 30 суток, пишет RT. Ходатайство стороны защиты о применении альтернативной меры пресечения, не связанной с лишением свободы, было отклонено.
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