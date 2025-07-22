Министр транспорта Новгородской области Куранов арестован за взятку

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Куранов обвиняется в получении крупной взятки
Куранов обвиняется в получении крупной взятки Фото:

Басманный суд Москвы санкционировал арест министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова. Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«После проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ) был задержан и арестован в Москве Константин Куранов», — сообщил собеседник ТАСС. Следствие считает, что министр мог быть причастен к коррупционным преступлениям, связанным с его должностными полномочиями.

В пресс-службе суда уточнили, что защита Куранова пока не подавала апелляционной жалобы на избранную меру пресечения. Суд рассмотрел материалы дела и признал доводы следствия убедительными для ареста министра.

Ранее Басманный районный суд Москвы постановил заключить под стражу заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева, проходящего обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере. Согласно решению суда, срок ареста составит один месяц и 30 суток, пишет RT. Ходатайство стороны защиты о применении альтернативной меры пресечения, не связанной с лишением свободы, было отклонено.

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Басманный суд Москвы санкционировал арест министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова. Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «После проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ) был задержан и арестован в Москве Константин Куранов», — сообщил собеседник ТАСС. Следствие считает, что министр мог быть причастен к коррупционным преступлениям, связанным с его должностными полномочиями. В пресс-службе суда уточнили, что защита Куранова пока не подавала апелляционной жалобы на избранную меру пресечения. Суд рассмотрел материалы дела и признал доводы следствия убедительными для ареста министра. Ранее Басманный районный суд Москвы постановил заключить под стражу заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева, проходящего обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере. Согласно решению суда, срок ареста составит один месяц и 30 суток, пишет RT. Ходатайство стороны защиты о применении альтернативной меры пресечения, не связанной с лишением свободы, было отклонено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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