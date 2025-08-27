Могут ли веснушки переродиться в рак - врач поставил точку в спорном вопросе

Веснушки не представляют прямой угрозы и почти никогда не перерождаются в рак. Об этом заявила косметолог Наталья Рябинова.
«С точки зрения онкологии веснушки не представляют прямой угрозы: они практически никогда не перерождаются в злокачественные образования», — заявила Рябинова в разговоре с aif.ru. Но она отметила, что веснушки могут являться индикатором чувствительной кожи, которая склонна к ожогам.
Ранее врачи подчеркивали, что ультрафиолетовые лучи ускоряют процессы фотостарения кожи, вызывая появление морщин и пигментных пятен. Для профилактики этих изменений специалисты рекомендуют ежедневно использовать солнцезащитные средства и уделять внимание комплексному уходу за кожей, особенно если она склонна к чувствительности.
