Могут ли веснушки переродиться в рак - врач поставил точку в спорном вопросе

Косметолог Рябинова: веснушки почти никогда не перерождаются в рак
Веснушки являются индикатором чувствительной кожи, склонной к ожогам, заявила Рябинова
Веснушки не представляют прямой угрозы и почти никогда не перерождаются в рак. Об этом заявила косметолог Наталья Рябинова.

«С точки зрения онкологии веснушки не представляют прямой угрозы: они практически никогда не перерождаются в злокачественные образования», — заявила Рябинова в разговоре с aif.ru. Но она отметила, что веснушки могут являться индикатором чувствительной кожи, которая склонна к ожогам.

Ранее врачи подчеркивали, что ультрафиолетовые лучи ускоряют процессы фотостарения кожи, вызывая появление морщин и пигментных пятен. Для профилактики этих изменений специалисты рекомендуют ежедневно использовать солнцезащитные средства и уделять внимание комплексному уходу за кожей, особенно если она склонна к чувствительности.

