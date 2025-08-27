«Радиостанция Судного дня» передала странное послание

«Радиостанция Судного дня» передала послание со словом «нитромопс»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В эфире УВБ-76 впервые прозвучало слово «НИТРОМОПС»
В эфире УВБ-76 впервые прозвучало слово «НИТРОМОПС» Фото:

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», впервые передала сообщение со словом «нитромопс». Необычная шифровка прозвучала 27 августа в 17:05 по московскому времени.

«НЖТИ 67201 НИТРОМОПС 3421 2250», — дает расшифровку сообщения telegram-канал «УВБ-76 логи», специализирующийся на анализе передач загадочного радио. Слово «нитромопс» ранее не использовалось в эфирах УВБ-76.

25 августа передавалось сообщение со словом «НАРДОСАЖ». Радиостанция УВБ-76 начала вещание еще в 1970-х годах. За десятилетия существования она стала объектом пристального внимания специалистов по радиосвязи и энтузиастов по всему миру. Станция известна передачей однотипных сигналов, а также редкими сообщениями, смысл которых до сих пор остается неизвестным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», впервые передала сообщение со словом «нитромопс». Необычная шифровка прозвучала 27 августа в 17:05 по московскому времени. «НЖТИ 67201 НИТРОМОПС 3421 2250», — дает расшифровку сообщения telegram-канал «УВБ-76 логи», специализирующийся на анализе передач загадочного радио. Слово «нитромопс» ранее не использовалось в эфирах УВБ-76. 25 августа передавалось сообщение со словом «НАРДОСАЖ». Радиостанция УВБ-76 начала вещание еще в 1970-х годах. За десятилетия существования она стала объектом пристального внимания специалистов по радиосвязи и энтузиастов по всему миру. Станция известна передачей однотипных сигналов, а также редкими сообщениями, смысл которых до сих пор остается неизвестным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...