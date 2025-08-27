Украинские власти должны были начать мобилизовывать 18-летних граждан с начала конфликта. Таким мнением поделилась депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Мобилизовать надо было сразу с 18, и сейчас мы бы объективно, в силу природных процессов, имели совсем другую армию», — заявила Безуглая в своем telegam-канале. По ее мнению, из-за того, что когда во главе генералы пенсионного возраста, то армия не может быть системно современной.
Ранее командир батальона ВСУ Юрий Береза (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) также выступал за всеобщую мобилизацию с 18 лет, подчеркивая, что это необходимо для выживания страны. В феврале 2025 года украинские власти уже начали принимать на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет, обещая им различные льготы, однако обязательным условием стала служба на передовой. Эти меры были введены на фоне роста потерь в рядах ВСУ и острой необходимости пополнения армии.
