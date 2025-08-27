Прилучный с новой женой не смолчали о второй свадьбе Муцениеце

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поздравили Агату Муцениеце со свадьбой
Прилучный был в браке с Муцениеце почти девять лет
Актер Павел Прилучный поздравил свою бывшую супругу Агату Муцениеце со второй свадьбой. Об этом артист рассказал на мероприятии, посвященном премьере сериала «Виноград».

«Совет да любовь!», — сказал Прилучный. Его слова приводит StarHit.

Вместе с Прилучным на мероприятии была и его нынешняя жена актриса Зепюр Брутян. Она рассказала журналистам о том, как вместе с Павлом отпраздновала третью годовщину свадьбы, которая состоялась 25 августа. Кроме того, Брутян подчеркнула, что выбранная Муцениеце дата не вызвала у нее удивления, а совпадение свадьбы с годовщиной в ее семье она назвала случайностью.

«Счастья молодым! Мне кажется, 25.08.25 у многих была свадьба. Это довольно популярная дата», — сказала Брутян в разговоре с корреспондентом StarHit.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце были вместе девять лет. 19 июля 2011 года звезды тайно расписались в одном из столичных загсов. Супруги демонстрировали идиллию и растили двоих детей — сына Тимофея и дочь Мию. Однако 23 февраля 2020 года знаменитости неожиданно объявили о разводе после 8 лет брака. После чего между бывшими супругами началась череда длительных скандалов.

Муцениеце 25 августа 2025 года вышла замуж за аккордеониста Петра Дранго. По информации, торжество прошло в Москве на территории столичного яхт-клуба, всю территорию которого пара арендовала. Сообщается, что торжество супругов обошлось в шесть млн рублей.

