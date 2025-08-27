С посольства Украины в Москве взыскали 40 млн рублей долга за тепло и воду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С посольства взыскивают долги
С посольства взыскивают долги Фото:

Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины более 40 миллионов рублей в пользу ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК), подконтрольной «Газпрому». Как сообщается в материалах суда, оказавшихся в распоряжении СМИ, взыскание произведено по искам о неуплате за тепло и горячую воду по договорам, заключенным между сторонами. Первый иск был подан летом прошлого года, всего рассмотрено и удовлетворено 12 исковых заявлений.

Как поясняется в материалах суда, задолженность образовалась по договорам 2009 года за период с февраля 2022 по март 2023 года. Сумма первого взыскания составила около 16 миллионов рублей. «Суд полностью удовлетворил требования истца по взысканию задолженности и пени по договорам теплоснабжения и горячего водоснабжения», — говорится в определении суда, на которое ссылается РИА Новости.

Впоследствии МОЭК неоднократно обращалась в суд по новым периодам долгов. Все иски были удовлетворены в полном объеме. На данный момент в суде рассмотрено 12 дел, очередной иск на сумму более 3,6 миллиона рублей поступил в июле 2025 года, но еще не принят к рассмотрению. Представители посольства Украины на судебные заседания не являются, отмечается в документах. Дипломатическое представительство Украины в России прекратило свою работу в 2022 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины более 40 миллионов рублей в пользу ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК), подконтрольной «Газпрому». Как сообщается в материалах суда, оказавшихся в распоряжении СМИ, взыскание произведено по искам о неуплате за тепло и горячую воду по договорам, заключенным между сторонами. Первый иск был подан летом прошлого года, всего рассмотрено и удовлетворено 12 исковых заявлений. Как поясняется в материалах суда, задолженность образовалась по договорам 2009 года за период с февраля 2022 по март 2023 года. Сумма первого взыскания составила около 16 миллионов рублей. «Суд полностью удовлетворил требования истца по взысканию задолженности и пени по договорам теплоснабжения и горячего водоснабжения», — говорится в определении суда, на которое ссылается РИА Новости. Впоследствии МОЭК неоднократно обращалась в суд по новым периодам долгов. Все иски были удовлетворены в полном объеме. На данный момент в суде рассмотрено 12 дел, очередной иск на сумму более 3,6 миллиона рублей поступил в июле 2025 года, но еще не принят к рассмотрению. Представители посольства Украины на судебные заседания не являются, отмечается в документах. Дипломатическое представительство Украины в России прекратило свою работу в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...