Беларусь освободила заключенных из Литвы

Беларусь освободила 52 заключенных, среди которых шесть граждан Литвы. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Только что отпущены 52 заключенных. <...> Радуюсь, что среди них шесть граждан Литвы», — сказал Науседа на пресс-конференции, трансляция которой велась на портале LRT. Он уточнил, что среди освобожденных — оппозиционные деятели, участники протестных акций, а также иностранные граждане, которые отбывали наказание в белорусских тюрьмах. Среди освобожденных — граждане Великобритании, Германии, Франции, Польши и Латвии.
Ранее сообщалось о том, что между США и Беларусью ведутся консультации, направленные на возможное освобождение части из 1,4 тысячи задержанных на территории республики. Президент США отдельно отметил конструктивную позицию белорусского лидера в ходе переговорного процесса, подчеркнув его склонность к поиску компромиссных решений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.