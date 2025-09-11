Беларусь освободила заключенных из Литвы

Среди освобожденных были иностранные граждане, которые отбывали наказание в тюрьмах
Среди освобожденных были иностранные граждане, которые отбывали наказание в тюрьмах

Беларусь освободила 52 заключенных, среди которых шесть граждан Литвы. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Только что отпущены 52 заключенных. <...> Радуюсь, что среди них шесть граждан Литвы», — сказал Науседа на пресс-конференции, трансляция которой велась на портале LRT. Он уточнил, что среди освобожденных — оппозиционные деятели, участники протестных акций, а также иностранные граждане, которые отбывали наказание в белорусских тюрьмах. Среди освобожденных — граждане Великобритании, Германии, Франции, Польши и Латвии.

Ранее сообщалось о том, что между США и Беларусью ведутся консультации, направленные на возможное освобождение части из 1,4 тысячи задержанных на территории республики. Президент США отдельно отметил конструктивную позицию белорусского лидера в ходе переговорного процесса, подчеркнув его склонность к поиску компромиссных решений.

