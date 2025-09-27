Лавров назвал условие для переговоров по гарантиям безопасности для Украины

Лавров: соблюдение интересов России - гарантия безопасности для Украины
Гарантией для начала переговоров по вопросам обеспечения безопасности Украины должно стать соблюдение интересов России и защита прав русскоязычного населения на территориях, находящихся под контролем Киева. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая на 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

