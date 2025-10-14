Военные на Мадагаскаре после импичмента президенту объявили о захвате власти

Военные на Мадагаскаре объявили о захвате власти и о роспуске всех институтов помимо нижней палаты парламента. Заявление сделал полковник Майкл Рандрианирина.
«Мы взяли власть в свои руки», — заявил Рандрианирина в эфире национального радио. Отмечается, что военные распускают все институты, кроме нижней палаты парламента.
Помимо этого сообщается, что Нижняя палата парламента, несмотря на то, что она была распущена президентом Андри Радзуэлины, проголосовала за импичмент главы государства. Информацию сообщил местный портал Orange. Согласно информации, на заседание собрался 131 депутат. Отстранение поддержали 130 из них.
Ранее поступала информация о том, что все Российские туристы улетели из Мадагаскара из-за массовых протестов, которые начались еще в сентябре. Их причиной стало отключение электроэнергии и водоснабжения в стране. Тогда полиция применяла слезоточивый газ против людей, вышедших на акции протеста.
