Иностранцы прилетели на Урал: «Мы вчера с гопотой познакомились!»

01:17 16 октября 2017 1

В Екатеринбург прилетела самая многочисленная делегация участников молодежного фестиваля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Всемирный фестиваль молодежи и студентов доехал до Екатеринбурга. На Урал вызвалось ехать 200 человек — самая большая из делегаций, отправившихся путешествовать по России. За два дня иностранным студентам предстоит плотная программа, включающая в себя зарядку с олимпийскими чемпионами, посещение достопримечательностей, лекции в УрФУ, знакомство с промышленностью. Еще и город посмотреть надо.

«Красивый город, очень красивый. Толком еще не успели посмотреть, правда, — вечером только возле отеля успели погулять, но все-равно впечатляет», — делится с корреспондентом впечатлениями египтянин Мухаммед. Как выясняется, в России впервые, но намерен задержаться — будет два года в Саратове изучать русский язык, надеется пригодится в будущем — на родине работает инженером и увлечен российской промышленностью.

Нам кажется, что хоровод — это стыдно, а иностранцам нравится Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вообще такого в России не было уже лет 30. В страну прилетели студенты 150 стран просто посмотреть, лично изучить местный колорит. Рассказывают о себе, узнают новое. Культурный обмен наций, позволяющий разом узнать и про жизнь, и про проблемы современной Индии, и про майданные настроения Белоруссии, про жизнь в Прибалтике и во всех остальных точках мира разом.

Какие города при этом посетить помимо двух столиц — каждый выбирал сам. Екатеринбург оказался одним из самых востребованных направлений — летели за индустриализмом и экзотикой.

«Я про вас до сих пор слышал только, что это где-то на Урале. А тут правда предприятия по космической отрасли есть? А какие? А устроиться туда сложно?», — интересуется Мухаммед, параллельно рассуждая о том, что лето и осень в России — хоть и очень разные, но одинаково красивые времена года.

Граница между Европой и Азией — реальная достопримечательность Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Знакомство с Уралом и местными обычаями для иностранных студентов началось с поездки на обелиск «Европа-Азия». Встречали хлебом-солью под пение народного хора в кокошниках. Для россиян это смотрится несколько поднадоевшим штампом, но для иностранцев — национальный колорит. «Здорово все это! Я до сих пор знал про Урал только, что это где-то на границе Европы и Азии, а теперь вот на этой границе стою. И тут интересно», — делится впечатлениями учащийся в США студент из Индии Раджесингла.

Тем временем на импровизированной сцене — площадке у обелиска иностранцев знакомят с местным колоритом: «Урал — многонациональный край. И одна из наших национальностей — казаки. Сейчас будет «Казачек», — представила Mistress of copper mountain девушек в национальных казачьих нарядах. Под конец иностранцев отправили вести хоровод — эта часть всем особенно понравилась, как и народный танец «ковырялочка». Размялись, развеселились — настроились на насыщенный день.

Хозяйка Медной городы вызывает интерес молодых Фото: Александр Мамаев © URA.RU

После отправили на завод — в Первоуральск на новотрубный. Военные предприятия с танками и самолетами показывать не решили, но как делают трубы для «Газпрома» — в самый раз. А главное — продемонстрировали инновационный учебный центр предприятия, больше похожий на секретную лабораторию, где дети возятся с высокотехнологичными приборами для запуска сверхлюдей в космос.

— Это у вас везде в России такая программа обучения для технических колледжей? , — изумленно поинтересовались студенты из Индии у экскурсовода.

— Мы — первопроходцы. Что-то взяли у других компаний, что-то — наши разработки. Вот, к примеру, тут специальное оборудование заказали: роботизированные комплексы — несколько штук, чтобы разобрать и посмотреть, смогут ли наши ребята потом собрать. Из семи — три собрали обратно, остальные — еще в учебном процессе. Но наша задача — не только научить их собирать то, что уже кем-то сделано, но и делать из этого нечто новое, свое, — обтекаемо ответил сотрудник учебного центра, все-таки так и не выдав «военную тайну» про то, как живут на остальных заводах.

На Первоуральском новотрубном гостям разрешили фотографировать практически все Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ребята нюанса не заметили — остались под впечатлением от «Russian technology», даже пофотографировали потом массово на проходной завода.

«А у нас в Литве с индустриализацией сейчас не очень, — обмениваемся впечатлениями со студентом-журналистом из Латвии Алексеем, как оказалось „URA.RU“ читают и там. — У нас в принципе с журналистикой не очень, поэтому российские СМИ очень популярны. Все-таки либо у нас страна, либо у вас население больше 100 миллионов — огромная аудитория, есть, где развиваться».

И тоже делится впечатлениями о первом посещении Урала: «Мы тут даже с гопотой вчера познакомились, когда возле отеля гуляли. Парни какие-то за нами на машине ехали — кричали, видимо девушки наши понравились. Но спокойно все закончилось. А так город хороший, красивый».

Екатеринбург вызвал особый интерес. Особенно в интерпретации гида Фото: Александр Мамаев © URA.RU

И, наконец, экскурсия по Екатеринбургу. «На Гомель похоже. У нас там такая же застройка, — делится впечатлениями Татьяна из Белоруссии. — Только почему у вас тут так грязно? У нас если газон неделю не подстрижен — все: бабушки звонят в исполком и дворники мигом прибегают. Они у нас хорошие — с 4 утра работают и везде чисто. Люди порой, бывает, не очень культурные — могут, к примеру, бутылки на скамейке оставить, зато урны всегда чистые. А у вас наоборот: вчера гуляли — видели местные урны, там мусор горой над ними местами возвышается».

Среди прочего рассказала, что в Белоруссии даже в деревнях после снегопада дорогу до асфальта успевают расчистить за час — для Екатеринбурга, конечно, звучит как фантастика.

Лозунг библиотеки ПНТЗ неповторим Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Специально приглашенный в автобус экскурсовод рассказывает про столицу Среднего Урала: «Это четвертый город в стране, его население — 2 миллиона. Город назван в честь жены Петра III». С учетом плотности программы многое пришлось ужать — студентам рассказали «базовую версию»: родина первого российского президента, известного «уральского Толкиена» писателя Павла Бажова, место расстрела царской семьи, где теперь стоит «Church-on-blood». И про архитектуру, конечно. Конструктивизм и его здания при строительстве которых «конструкторов вдохновлял трактор».

Дореволюционное время: «Купец Севастьянов был одним из самых богатых в городе. И когда архитектор спросил, как строить — он ответил, что ему по статусу нужен дом такой, чтобы все видели, что он самый богатый человек в городе. В итоге построили так, что перемешали все стили», — описала экскурсовод одно из самых достопримечательных строений в центре города.

Приятно узнать, что многие гости фестиваля хотели бы работать в российской промышленности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Про одну из болевых точек Екатеринбурга — недостроенную телебашню у Цирка экскурсовод не упомянул. Но с улицы Ленина ее можно рассмотреть. Горожане сейчас обсуждают: нужно ли оставлять эту достопримечательность в преддверии чемпионата мира. И вот взгляд со стороны: «Достроили бы, раз стоит. Ну, или сносить: недострой город точно не украшает. А у вас с нее часто дети падают? У нас в Белоруссии недострой обязательно под видеонаблюдением держат или хотя бы заколачивают все входы, чтобы несчастных случаев не было», — прокомментировала Татьяна.

Студенты решили, что для знакомства с городом этого мало — еще на подъезде к Екатеринбургу договорились самостоятельно погулять. Скинулись всем автобусом по 400 рублей, чтоб заодно познакомиться с такой частью русской культуры, как «vodka», — молодежь, все-таки.