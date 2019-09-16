Тюмень замахнулась на новый международный форум: дорогой и статусный

Почувствуйте замах форума: предварительно договорились даже с Михельсоном Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный тюменский форум — нефтегазовый — пройдет с 17 по 19 сентября в новом формате. Впервые он состоится без неизменного куратора Вадима Шумкова (ранее — замгубернатора региона по инвестициям, сейчас — глава Курганской области). Тем интереснее для постоянных гостей: Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ) будет не узнать.

Гости

Как рассказали в тюменском правительстве, в этом году форум курирует тюменский замгубернатора Вячеслав Вахрин. Прежний куратор, курганский губернатор Вадим Шумков на ТНФ не приедет. «На день открытия, 18 сентября, у него назначена инаугурация на 14 часов дня. По этой же причине форум не посетит полпред Урала Николай Цуканов, ведомство представит его заместитель [еще не определен, кто конкретно]», — рассказали в департаменте инвестполитики Тюменской области.

Многолетний куратор ТНФ Вадим Шумков на форум не приедет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Особым гостем Тюменского форума должен был стать первый бизнесмен в списке российского Forbes и председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. Правительство предварительно договорилось о его визите, но в последний момент все отменилось. Не приедет еще один топ топливно-энергетического-комплекса — гендиректор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, хотя в прошлом году он посещал ТНФ.

За десять лет работы форума его участники привыкли к участию в нем первых лиц Тюменской области. Этот год не будет исключением. Губернатор Александр Моор 17 сентября откроет выставку «Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс» в рамках ТНФ. 18 числа он будет работать на форуме и проведет гала-ужин в честь официального открытия мероприятия.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев (на фото справа) впервые посетит ТНФ. А полпред Николай Цуканов в этом году форум проигнорирует Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако в этом году на форум приедут и коллеги Моора — впервые в мероприятии примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В один из дней он даже проведет деловой завтрак от имени правительства региона. Ждут и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

Впервые приедет на мероприятие замминистра энергетики России Павел Сорокин. Традиционно участниками станут министр природы Дмитрий Кобылкин, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, первый зампредседателя правления «НОВАТЭКа» Александр Фридман, гендиректор «СИБУРа» Михаил Карисалов, вице-президент «Лукойла» Азат Шамсуаров.

Нет в этом году представителей «Нового потока». Что, впрочем, вполне логично — его глава Дмитрий Мазуров находится в следственном изоляторе по подозрению в мошенничестве, а компания давно утратила контроль над нефтеперерабатывающими заводами, включая Антипинский НПЗ.

Масштабы

Впервые тюменская площадка соберет 3,5 тысячи участников. В 2018 году в ТНФ участвовало в полтора раза меньше человек — 2,2 тысячи. В департаменте инвестиционной политики Тюменской области, курирующем форум, уверены, что рост связан с тематикой мероприятия.

«В этот год основной темой выбрана модернизация нефтегазовой отрасли. На пленарных заседаниях будет подниматься тема создания нефтегазосервисного кластера. Здесь же мы вплетаем и создание научно-образовательного центра в нашем регионе (его создают в рамках нацпроекта „Наука“ на базе ТюмГУ, — прим. ред.)», — рассказал начальник областного управления промышленности и предпринимательства департамента имущественных отношений Валерий Ландер.

В 2018 году проведение ТНФ занимало два дня, в этом году он расширился до трех. Организаторы решили поэкспериментировать и изменить формат и масштаб площадок, на которых будет проходить нефтегазовый форум.

Если ранее форум работал на территории Тюменского технопарка, то теперь к нему добавится еще две территории. Около основного здания установят большой шатер, где будут проходить выставки. Еще одной площадкой станет центр «Тюменская ярмарка», где представят выставку «Нефть и Газ. ТЭК». Между этими тремя точками будут курсировать шаттлы.

На форуме «Утро» в Тюмени уже опробовали шатер как площадку для общения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В этом году впервые была проведена масштабная рекламная кампания форума на федеральном уровне. Отвечало за ее организацию агенство ИТАР—ТАСС. Именно им была созвана большая пресс-конференция тюменского губернатора Александра Моора, информация с которой была опубликована во многих ведущих СМИ: «Российская газета», Russia Today, «Коммерсант», «Интерфакс», РИА «Новости» и так далее. Глава региона успешно воспользовался текущей повесткой — ряд СМИ больше интересовала ситуация на банкротящемся Антипинском нефтеперерабатывающем заводе, и Моор прокомментировал и эту тему.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики, информацию о ТНФ в этом году также размещали на информационных стендах Москвы и в различных аэропортах.

Формат

В этом году значительно поменялся формат встреч. В прошлые годы популярными были закупочные сессии с биржей деловых контактов. На них «Роснефть», «Сибур», «Газпром нефть» и «НОВАТЭК» искали новых партнеров. На ТНФ-2019 года этот формат сменился на «технологические дни». В их рамках разработчики проектов нефтегазовой сферы могут предложить свои проекты представителям компаний ТЭК.

В этом году в рамках ТНФ пройдут не закупочные сессии, а технологические дни компаний ТЭК Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Ранее от каждой компании приезжал кто-то один — закупочник, который занимается только поиском предложений. Сейчас компании везут большое количество специалистов по разным направлениям. Среди сотрудников, к примеру, есть технические работники. Будут и те, кто непосредственно пользуется новыми разработками», — отмечает Валерий Ландер.

В этом году главными форматами станут технологические, стратегические и пленарные сессии, которые будут проводить «НОВАТЭК», «Роснефть», «Сибур», «Газпром нефть». Посвящены они насущным проблемам ТЭК. Остался формат круглых столов, но вести их уже будут более именитые спикеры, чем раньше.

Финансы

Организаторы форума — тюменское областное правительство, Минприроды и Тюменский индустриальный университет — никогда не озвучивали сумму бюджета мероприятия. «Форум стоит немало, те деньги, которые выделяются из бюджета — мизерная толика. Часть бюджета составляет оплата билетов», — отмечает Валерий Ландер.

В этом году цена за участие доходит до 200 тысяч рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Чтобы попасть на мероприятия, участникам придется выложить от 60 до 200 тысяч рублей. За 60 тысяч посетителю гарантируется посещение выставок, допуск на все мероприятия, участие в технологических днях и доступ к материалам форума. В прошлом году билет с теми же функциями обходился куда дешевле — около 23 тысяч.

За 120 тысяч участник дополнительно получает место на торжественном приеме открытия форума, приоритетное место на пленарном заседании, право на бизнес-ланч, личного помощника, доступ в Premium Lounge, трансфер на автомобиле премиум класса, VIP-парковку. «Премиальщики» будут участвовать во всех завтраках и ланчах с представителями власти — это исключительно их привилегия. В прошлом году билет стоил гораздо скромнее — 89,9 тыс. рублей. За 200 тысяч участник получает те же привилегии, но сможет выступить на форуме. В прошлом году эта функция обходилась спикерам в 129,9 тыс. рублей.