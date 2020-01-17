Впервые в СМИ: задание главного кадрового конкурса страны

Участники конкурса предлагали варианты решения важнейших региональных проблем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впервые в истории конкурса управленцев «Лидеры России» общественности раскрыли содержание заданий, от решения которых зависит успех участников. До этого все три года конкурса кейсы всегда держались в секрете. «URA.RU» побывало на полуфинале «Лидеров России» в Дальневосточном федеральном округе, где и была снята завеса тайны.

Разбор управленческих кейсов — главное испытание на полуфиналах «Лидеров России». Конкурсантам, прошедшим заочный отбор и тестирование, предлагают в течение нескольких часов в командах проанализировать проблему из экономической или социальной сферы. От того, как участники справятся с испытанием, зависит их судьба на конкурсе. Поэтому содержание кейсов остается тайной для посторонних даже после завершения состязания, поскольку задания могут «утечь» в соседний регион, где полуфинал только предстоит.

Журналисты разбирали задачи вместе с участниками конкурса Фото: Анастасия Макарычева © URA.RU

В этот раз организаторы пошли на беспрецедентный ход, открыв задание для СМИ. В основу задания легла реальная проблема Дальнего Востока — за последние 30 лет население территории сократилось на 22%. Ежегодно большое количество жителей переезжает в другие регионы или страны, также в округе долгие годы сохраняется высокая смертность. Конкурсантам предложили подумать, как можно решить эту проблему и удержать людей в регионе, и расписать идею по конкретным этапам, срокам и бюджетам.

Для Владимира Лущинского из Магаданской области эта тема оказалась особенно болезненной — в его родном регионе показатели оттока людей одни из самых высоких. «Когда ты придумываешь про космическую базу на Марсе, это интересно, инновационно, но очень далеко от нашей жизни. А когда ты решаешь задачу, которая беспокоит тебя на протяжении всей жизни, то это не просто интересно и сложно, но еще и важно», — заметил управленец.

Будущие управленцы хотят остановить отток людей с Дальнего Востока и Севера России. Вариантов несколько Фото: depositphotos.com

Команда Лущинского после совещания решила, что удержать людей на Дальнем Востоке можно, подняв уровень их жизни. Для этого конкурсанты поставили задачу повысить реальный уровень доходов населения минимум на 20-30% к 2024 году. В обсуждении родились идеи организовать перераспределение налогов, снизить налог на прибыль в ДФО и вернуть специальные северные коэффициенты для жителей.

За соседним столом причину оттока населения увидели в отсутствии на Дальнем Востоке качественного образования. Член команды, предприниматель из Амурской области Павел Щербаков рассказывает, что его коллектив долго не мог прийти к консенсусу, но после оживленных споров было решено: с местными учебными заведениями должен сотрудничать бизнес. Управленцы посчитали, что это поможет поднять уровень среднего и высшего образования и воспитать достаточное количество кадров.

Власти регионов внимательно следят за наработками «Лидеров России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В команде, в которой случайным образом оказались почти одни финансисты, решили, что на Дальнем Востоке не хватает доброжелательного климата для малого и среднего бизнеса. По словам Алексея Калашникова из Забайкальского края (единственный не-финансист за столом), решение лежит на поверхности: необходимо снизить или ликвидировать основные налоги за счет федерального бюджета в первые 10 лет, выделять на льготных условиях земельный фонд и создать индустриальные парки в регионе.

О нехватке наукоградов на Дальнем Востоке задумались в команде Сергея Хлудеева из Приморья. «Можно было бы сделать из некоторых городов научные центры, куда мы будем привлекать зарубежных специалистов, которые будут развивать науку и привлекать туда молодежь», — делится идеей управленец. А команда Михаила Левченко из Хабаровского края посчитала, что жители округа уезжают в другие места из-за некомфортной жизни. Чтобы улучшить ситуацию, полуфиналисты предложили запустить электронную систему, в которой люди могли бы сообщать властям о коммунальных проблемах — по примеру проекта «Активный гражданин» в Москве.

Участники говорят, что проблема для них близка: «Она существует уже много лет, и очевидного решения до сих пор никто не нашел. Приятно приложить к этому руку». Полуфиналистов обнадеживает то, что местные власти следят за «Лидерами России» и ознакомятся с наработками участников, рассказывает Сергей Хлудеев.

Конкурс «Лидеры России» проходит третий год подряд. Этап во Владивостоке, который состоялся 14—16 января, открыл серию региональных полуфиналов. В этом сезоне испытать себя вызвались несколько тысяч управленцев со всей страны. В каждом федеральном округе жюри отберет по 250 человек, затем отберет 30 лучших, которые пройдут в суперфинал. Там 300 лучших участников посоревнуются за статус победителя и возможность поработать с наставником из числа опытнейших управленцев — представителей федеральной и региональной власти и бизнеса. Победители конкурса получают приглашения о трудоустройстве — вплоть до федеральных замминистра.