Впервые в СМИ: задание главного кадрового конкурса страны

Впервые в истории конкурса управленцев «Лидеры России» общественности раскрыли содержание заданий, от решения которых зависит успех участников. До этого все три года конкурса кейсы всегда держались в секрете. «URA.RU» побывало на полуфинале «Лидеров России» в Дальневосточном федеральном округе, где и была снята завеса тайны.
Разбор управленческих кейсов — главное испытание на полуфиналах «Лидеров России». Конкурсантам, прошедшим заочный отбор и тестирование, предлагают в течение нескольких часов в командах проанализировать проблему из экономической или социальной сферы. От того, как участники справятся с испытанием, зависит их судьба на конкурсе. Поэтому содержание кейсов остается тайной для посторонних даже после завершения состязания, поскольку задания могут «утечь» в соседний регион, где полуфинал только предстоит.
В этот раз организаторы пошли на беспрецедентный ход, открыв задание для СМИ. В основу задания легла реальная проблема Дальнего Востока — за последние 30 лет население территории сократилось на 22%. Ежегодно большое количество жителей переезжает в другие регионы или страны, также в округе долгие годы сохраняется высокая смертность. Конкурсантам предложили подумать, как можно решить эту проблему и удержать людей в регионе, и расписать идею по конкретным этапам, срокам и бюджетам.
Для Владимира Лущинского из Магаданской области эта тема оказалась особенно болезненной — в его родном регионе показатели оттока людей одни из самых высоких. «Когда ты придумываешь про космическую базу на Марсе, это интересно, инновационно, но очень далеко от нашей жизни. А когда ты решаешь задачу, которая беспокоит тебя на протяжении всей жизни, то это не просто интересно и сложно, но еще и важно», — заметил управленец.
Команда Лущинского после совещания решила, что удержать людей на Дальнем Востоке можно, подняв уровень их жизни. Для этого конкурсанты поставили задачу повысить реальный уровень доходов населения минимум на 20-30% к 2024 году. В обсуждении родились идеи организовать перераспределение налогов, снизить налог на прибыль в ДФО и вернуть специальные северные коэффициенты для жителей.
За соседним столом причину оттока населения увидели в отсутствии на Дальнем Востоке качественного образования. Член команды, предприниматель из Амурской области Павел Щербаков рассказывает, что его коллектив долго не мог прийти к консенсусу, но после оживленных споров было решено: с местными учебными заведениями должен сотрудничать бизнес. Управленцы посчитали, что это поможет поднять уровень среднего и высшего образования и воспитать достаточное количество кадров.
В команде, в которой случайным образом оказались почти одни финансисты, решили, что на Дальнем Востоке не хватает доброжелательного климата для малого и среднего бизнеса. По словам Алексея Калашникова из Забайкальского края (единственный не-финансист за столом), решение лежит на поверхности: необходимо снизить или ликвидировать основные налоги за счет федерального бюджета в первые 10 лет, выделять на льготных условиях земельный фонд и создать индустриальные парки в регионе.
О нехватке наукоградов на Дальнем Востоке задумались в команде Сергея Хлудеева из Приморья. «Можно было бы сделать из некоторых городов научные центры, куда мы будем привлекать зарубежных специалистов, которые будут развивать науку и привлекать туда молодежь», — делится идеей управленец. А команда Михаила Левченко из Хабаровского края посчитала, что жители округа уезжают в другие места из-за некомфортной жизни. Чтобы улучшить ситуацию, полуфиналисты предложили запустить электронную систему, в которой люди могли бы сообщать властям о коммунальных проблемах — по примеру проекта «Активный гражданин» в Москве.
Участники говорят, что проблема для них близка: «Она существует уже много лет, и очевидного решения до сих пор никто не нашел. Приятно приложить к этому руку». Полуфиналистов обнадеживает то, что местные власти следят за «Лидерами России» и ознакомятся с наработками участников, рассказывает Сергей Хлудеев.
Конкурс «Лидеры России» проходит третий год подряд. Этап во Владивостоке, который состоялся 14—16 января, открыл серию региональных полуфиналов. В этом сезоне испытать себя вызвались несколько тысяч управленцев со всей страны. В каждом федеральном округе жюри отберет по 250 человек, затем отберет 30 лучших, которые пройдут в суперфинал. Там 300 лучших участников посоревнуются за статус победителя и возможность поработать с наставником из числа опытнейших управленцев — представителей федеральной и региональной власти и бизнеса. Победители конкурса получают приглашения о трудоустройстве — вплоть до федеральных замминистра.