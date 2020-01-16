Как будущая элита России проспала отставку правительства

Полуфиналисты «Лидеров России» во Владивостоке были заняты решением кейсов и буквально проспали отставку правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета В России формируется новое правительство

Участники главного кадрового конкурса страны «Лидеры России» в буквальном смысле проспали новости об отставке правительства РФ. Дело в том, что полуфинал конкурса по Дальневосточному федеральному округу проходил во Владивостоке с 14 по 16 января, и новость об отставке министров пришла к управленцам ночью.

Участники полуфинала «Лидеров России» на Дальнем Востоке были в незавидном положении: они пропустили послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию. В корпусах Дальневосточного федерального университета, где проходит конкурс, послание не транслировали, а участники во время прямого эфира проходили испытания: гаджетами пользоваться запрещено.

Этап на Дальнем Востоке открыл серию полуфиналов «Лидеров России». Впереди еще семь федеральных округов Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры России»

Между тем президент отметил конкурс в своей речи: «Чтобы талантливые и достойные люди играли значимую, лидерскую роль в национальном развитии, мы запустили проект „Россия — страна возможностей“ [один из его конкурсов — „Лидеры России“]. Уже более 3,5 миллиона человек стали участниками его конкурсов и олимпиад. И эта система будет постоянно развиваться дальше».

Но вряд ли много конкурсантов ознакомились с этой речью в день послания. «Эмоциональное напряжение: весь день, плюешь на все и говоришь сам себе: „Завтра утром почитаю [о послании] в новостях“», — признается управленец из Амурской области.

Пока президент читал послание, участники полуфинала решала задачи по экономике Дальнего Востока Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спустя несколько часов после выступления Путина премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства — во Владивостоке было уже более 23 часов. Но уже утром федеральная новость стала темой номер один для кулуарных обсуждений (со сцены не прозвучало ни одного слова об отставке правительства).

«Ликование, — описывает эмоции полуфиналист из Приморского края. — Понятно, что в министры [в будущий состав правительства] из нас вряд ли кто пойдет. Скорее всего будут назначены замами и руководителями департаментов управления. Но с такими изменениями в стране этот шанс стал еще ближе». По словам собеседника «URA.RU», очень многие участники пожалели, что не пошли на конкурс годом ранее: «А кто знает, где были бы сейчас!»

На конкурсе управленцы должны проявить свои лучшие качества — тогда им дадут возможность поработать с федеральными чиновниками в финале. А победители могут занять должности — вплоть до замминистра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Позитивно конкурсанты отмечают назначение премьером главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Все опрошенные нами видят в нем либерального технократа и радуются, что премьером стал не выходец из силового блока.

Ближе к обеду конкурсанты знакомятся с текстом послания президента. Предложение Путина запретить кандидатам в Федеральное собрание и правительство иметь иностранное гражданство или вид на жительство конкурсанты встречают равнодушно.

«Это первые лица, обладатели гостайны, у них супердоступ ко всему. Логично, что они должны быть повязаны с Россией», — замечает полуфиналист из Приморья.

А половина опрошенных признается, что не надеются дорасти до кресла министра или вице-премьера, а другая половина считает такие требования справедливыми. «Не уверен, что в последнее время были похожие примеры того, что в стране нет застоя, что перемены возможны на любом уровне», — рассуждает о своих перспективах участник из Хабаровска. «У всех, конечно, глаза сразу загорелись от таких раскладов, но будем честны — кому мы [участники „Лидеров России“] там нужны?» — спорит с ним полуфиналист из Забайкалья. Такой же пессимистичный прогноз журналисту дали еще трое участников из разных регионов.

Несмотря на скепсис конкурсантов, победители предыдущих сезонов «Лидеров России» все же занимали посты в правительстве — все они стали заместителями министров. Олег Салагай получил должность в Минздраве, Евгений Грабчак и Павел Сорокин вошли в Минэнерго, Илья Торосов — в Минэкономики, Денис Волков — в Минстрой.