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03 мая 2017
02 мая 2017
06:46  03 мая 2017 0

В Великобритании распустили парламент

Клипарт, лондон, англия, великобритания, флаг, Биг Бен, big ben, england
Парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до проведения всеобщих выборовФото: depositphotos.com

Парламент Великобритании распущен в преддверии всеобщих досрочных выборов. Официально все члены парламента с 00.01 3 мая стали рядовыми гражданами.

Сегодня же премьер-министр Тереза Мэй сообщит о роспуске парламента королеве Елизавете II и объявит о начале выборов, передает «Газета.ру». В то же время такое извещение будет формальностью, поскольку с 2011 года премьер-министр может распустить парламент без одобрения королевы.

Согласно действующему законодательству, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до проведения всеобщих выборов. Они должны состояться 8 июня.

Как отмечают «Известия», роспуск парламента Великобритании означает, что все 650 мест в его Палате общин (нижняя палата) становятся свободными. Члены Палаты лордов сохраняют свои места в парламенте, поскольку верхняя палата неизбираемая.

Наталья Володина
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