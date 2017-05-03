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03 мая 2017
21:58  03 мая 2017 0

Мутко пообещал, что участники драки на матче «Урал»-«Локомотив» будут наказаны

Мутко на Центральном стадионе. Екатеринбург, мутко виталий
Вице-премьер прокомментировал скандал на финале Кубка РоссииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Участники драки в матче между «Уралом» и «Локомотивом» в финале Кубка России по футболу будут наказаны, заявил вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий Российский футбольный союз (РФС).

«Это эмоции. Но все будут наказаны соответствующими органами, футболисты должны держать себя в руках, на них столько людей смотрит на стадионе, по телевизору», — сказал Мутко, слова которого приводит ТАСС. Вице-премьер подчеркнул, что каждый игрок, участвуя в драке, должен понимать, что его ждет.

«Может, он отдохнуть просто хочет? Клуб его по голове за такое не погладит», — добавил глава РФС, говоря об игроке «Локомотива» Ари.

Игра между «Уралом» и «Локомотивом» состоялась во вторник, 2 мая, на стадионе «Фишт» в Сочи. Московский клуб одержал победу над екатеринбургскими футболистами, матч завершился со счетом 2:0. В концовке матча произошла драка игроков, в результате с поля были удалены футболисты «Урала» Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а также игроки «Локомотива» Ари и Джефферсон Фарфан.

Наталия Вершинина
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