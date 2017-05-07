Ученые обвинили загадочную Планету X в массовых вымираниях на Земле

10:30 07 мая 2017 0

Планета Х состоит из одних загадок, которые пытаются разгадать ученые Фото: NASA

Ученые Арканзасского университета обвинили Планету X в массовых вымираниях на Земле. Астрофизики пришли к выводу, что таинственный небесный объект орбитой своего вращения создает в космосе процесс, который в итоге мешает солнечному свету добраться до Земли.

Исследователи опубликовали свои выводы на сайте университета. По их мнению, вращаясь вокруг Солнца, Планета Х достигает определенного наклона и раз в 27 миллионов лет пересекает пояс Койпера, состоящий из малых небесных тел. Рождается гравитационное возмущение, которое как бы выталкивает некоторые из комет наружу. Те, в свою очередь, начинают «бомбить» Землю и, распадаясь в атмосфере на более мелкие фрагменты, мешают солнечному свету достичь Земли. Все это, убеждены астрофизики, объясняет массовые вымирания на нашей планете.

Не все ученые согласились с мнением американских коллег, однако большинство признают, что массовые вымирания на Земле — одна из величайших тайн. Всего в истории существования Голубой планеты выделяются шесть крупнейших массовых вымираний. Самое глобальное из них — массовое пермское вымирание — произошло 251 миллионов лет назад, когда на Земле было уничтожено 95% видов всех живых существ.

Что касается таинственной Планеты Х, то ее существование наверняка не доказано. Поиски этого небесного объекта ведутся в середины XIX века: тогда был открыт Нептун и возникло подозрение, что за его орбитой скрывается еще одна планета. В ХХ веке поиски ее продолжились и длятся до сих пор.