Исинбаева и Боня очаровали каннскую публику

00:18 18 мая 2017 0

Во Франции открылся 70-й Каннский кинофестиваль Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Каннах открылся юбилейный — 70-й — Каннский кинофестиваль. Традиционная церемония прохождения звезд по красной дорожке на этот раз запомнилась российскими красавицами.

Среди гостей церемонии была участница шоу «Дом-2», телеведущая и модель Виктория Боня, которая выбрала для открытия фестиваля розовое платье с пышной юбкой. Девушка призналась, что мечтала попасть в Канны с детства. «Когда-то это была моя мечта, которая сегодня превратилась в реальность», — цитирует Викторию портал «Дни.ру».

Еще более поразила публику двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, появившаяся на церемонии в темном обтягивающем платье и с ярким макияжем, который сделал ее настоящей женщиной-вамп. Макияж спортсменке сделали яркий, и с ним она стала настоящей женщиной-вамп. Фотографии с церемонии Елена выкладывает в свой Instagram.

Юбилейный Каннский кинофестиваль откроется внеконкурсным фильмом «Призраки Исмаэля» Арно Деплешена.

Как сообщает «Интерфакс», в основном конкурсе фестиваля этого года представлено 18 работ, в том числе две российские — «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Кроткая» документалиста Сергея Лозницы. Картина Звягинцева — это история супружеской пары в разгар тяжелого развода и исчезновении их 12-летнего сына. Фильм Лозницы — вольное изложение одноименной повести Федора Достоевского, история ростовщика, женившегося на молодой девушке.

Какой фильм получит Пальмовую ветвь, решит жюри под руководством Педро Альмодовара 28 мая.