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29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
02:53  29 мая 2017 0

Правительство «притормозило» законопроект об индивидуальном пенсионном капитале

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, деньги
Разработчики концепции ИПК настаивают на необходимости принудительной автоподписки гражданФото: Александр Мамаев © URA.RU

Обсуждение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) заморожено правительством РФ практически сразу после внесения документа на рассмотрение Минфином и Центробанком. Продолжится рассмотрение концепции, скорее всего, уже после президентских выборов 2018 года.

Как пишет газета «Известия», официально система ИПК должна заработать в 2019 году. В соответствии с разработанной концепцией, внедрение ИПК должно перезапустить потерявшую смысл систему накопительных пенсий. По задумке разработчиков концепции, работодатели будут отчислять в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) на личные счета сотрудников от 1 до 6% заработка. При этом аккумулируемые средства на счетах юридически будут считаться собственностью граждан.

По информации издания, концепция ИПК с существующем виде вызывает ряд вопросов, в том числе — насколько правомерна автоматическая подписка и как сочетать ИПК с корпоративными схемами дополнительного пенсионного обеспечения граждан. Соцблок правительства уверен, что граждане сами вправе решать, будут ли они пользоваться системой ИПК, Минфин и ЦБ заявляют, что на добровольной основе ИПК будет крайне непопулярен.

Эксперты сейчас сходятся в одном: для запуска обсуждений условий внедрения ИПК необходимо политическое решение, а оно возможно уже после президентских выборов.

Евгений Александров
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