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29 мая 2017
17:37  29 мая 2017 0

Накануне убийства Вороненкова похитили его водителя. Новые подробности громкого преступления. ВИДЕО

Вдова Вороненкова дала 50-минутное интервью украинскому телеканалуФОТО: prt scr Youtube
новость из сюжета:
Скандал с депутатом Вороненковым
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Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщила журналистам украинского телеканала о том, что незадолго до убийства её мужа похитили водителя депутата.

По словам Максаковой, это произошло на границе с Белоруссией. «На блокпосту Гомеля останавливают водителя, и туда вызываются якобы пограничники. А на самом деле приезжают два автобуса с эфэсбэшниками, нашего водителя крадут», — утверждает вдова.

Мария уточнила, что водителя увезли в Брянскую область, где его держали 12 часов без еды и сна, и добавила, что готова передать всю имеющуюся у нее информацию президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Экс-депутата Госдумы Вороненкова убили 23 марта в центре Киева.

Семен Гринберг
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