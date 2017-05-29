17:37 29 мая 2017 0

Вдова Вороненкова дала 50-минутное интервью украинскому телеканалу ФОТО: prt scr Youtube

Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщила журналистам украинского телеканала о том, что незадолго до убийства её мужа похитили водителя депутата.

По словам Максаковой, это произошло на границе с Белоруссией. «На блокпосту Гомеля останавливают водителя, и туда вызываются якобы пограничники. А на самом деле приезжают два автобуса с эфэсбэшниками, нашего водителя крадут», — утверждает вдова.

Мария уточнила, что водителя увезли в Брянскую область, где его держали 12 часов без еды и сна, и добавила, что готова передать всю имеющуюся у нее информацию президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Экс-депутата Госдумы Вороненкова убили 23 марта в центре Киева.