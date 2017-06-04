Журнал Time назвал пять стран, которые повлияют на будущее России

14:22 04 июня 2017 0

России предсказали партнеров и сферы влияния Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист популярного западного издания Time Иэн Бреммер составил рейтинг стран, которые могут оказать существенное влияние на развитие России. По его мнению, пока президент РФ Владимир Путин «играет в игры» с США и Европой, а также сохраняет туманный альянс с Сирией и Ираном, не нужно забывать и о других странах, которые оказывают непосредственное влияние на будущее России.

Бреммер в статье отмечает, что отношения Китая и России уже сейчас имеют важное значение для Москвы, в том числе и из-за западных санкций. Однако журналист предполагает, что дружбы между странами не будет, так как есть конкуренция за влияние в Центральной Азии. При этом, Пекин устраивает положение на мировой арене, хотя Москва пытается в корне изменить ситуацию.

Япония и Россия могли бы стать отличными партнерами, учитывая, что страна Восходящего солнца могла бы помочь модернизировать промышленность России, а также в политическом плане создать противовес Китаю. Однако препятствует дружбе территориальный спор вокруг Курильских островов, отмечает журналист.

Военной операцией в Сирии Россия укрепила свое положение в этом регионе, ей, как пишет Бреммер, даже удалось сохранить нормальные отношения с Саудовской Аравией, несмотря на то, что страны оказались по разные стороны баррикад. Государства, как отмечает журналист, сумели договориться и остановить разрушительное для обеих экономик падение цен на нефть.

Четвертой в рейтинге стоит Турция, у которой с Россией вполне возможно могла бы начаться война из-за сбитого военного самолета и гибели российского летчика, а также убийства российского посла в Анкаре. Однако, на фоне ухудшения отношений Турции с Западом у Анкары и Москвы все больше причин стремиться к более тесным связям: например, строить газопровод «Турецкий поток». Единственным камнем преткновения остается поддержка РФ президента САР Башара Асада.

Венесуэла по мнению автора статьи, также окажет влияние на развитие России. Он пишет, что в конце 2016 года государственная нефтяная компания PDVSA, владеющая американской нефтяной компанией Citgo, заложила «Роснефти» 49,9% ее акций. Если страна не сможет рассчитаться с долгом в срок, то весьма вероятно, что «Роснефть» окажется в шаге от приобретения контрольного пакета акций Citgo. Эта сделка позволит России получит контроль над важными нефтеперерабатывающими мощностями в США.