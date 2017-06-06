Всех задержанных из-за теракта в Лондоне отпустили

07:55 06 июня 2017 0

Пятеро из них – мужчины, семь – женщины Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Всех арестованных после теракта в Лондоне 3 июня освободили без предъявления обвинений.

Всего после инцидента были задержаны 12 человек, передает «Федеральное агентство новостей». Пятеро из них — мужчины, семь — женщины.

Как писало «URA.RU» ранее, 5 июня «Исламское государство» взяло ответственность за серию терактов в Лондоне. Отметим, 3 июня сначала водитель фургона умышленно направил машину на пешеходов на Лондонском мосту, после этого группа вооруженных людей атаковала прохожих рядом с рынком Боро.

В результате терактов погибло как минимум 6 человек, более 20 человек находятся в критическом состоянии.