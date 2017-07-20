Телеведущий Николай Дроздов попал в базу данных  «Миротворца»

11:35 20 июля 2017 0

Дроздов попал в черный список Украины Фото: Андрей Махонин © URA.RU

Известный российский телеведущий и журналист Николай Дроздов попал в базу украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

Создатели сайта «Миротворец» обвинили ведущего передачи «В мире животных», посетившего Крым, в нарушении госграницы Украины и внесли в черный список нежелательных лиц, пишет Life.ru.

Кроме того, празднование 80-летия Николая Дроздова на фестивале «Алые паруса» в детском лагере «Артек» Украина назвала пропагандистской акцией.

Ранее в список «Миротворца» попала ведущая «Дома-2», певица Ольга Бузова. Причиной для внесения в базу стало посещение звездой Ялты этим летом, писала «Национальная служба новостей».