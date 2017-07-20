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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Москвы
11:35  20 июля 2017 0

Телеведущий Николай Дроздов попал в базу данных  «Миротворца»

Рабочее совещание комитета Общественной палаты РФ. Москва, дроздов николай
Дроздов попал в черный список УкраиныФото: Андрей Махонин © URA.RU

Известный российский телеведущий и журналист Николай Дроздов попал в базу украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

Создатели сайта «Миротворец» обвинили ведущего передачи «В мире животных», посетившего Крым, в нарушении госграницы Украины и внесли в черный список нежелательных лиц, пишет Life.ru.

Кроме того, празднование 80-летия Николая Дроздова на фестивале «Алые паруса» в детском лагере «Артек» Украина назвала пропагандистской акцией.

Ранее в список «Миротворца» попала ведущая «Дома-2», певица Ольга Бузова. Причиной для внесения в базу стало посещение звездой Ялты этим летом, писала «Национальная служба новостей».

Валерия Романова
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