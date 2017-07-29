Американские власти будут вынуждены отозвать из России 745 своих сотрудников. Сокращение штата обусловлено принятыми накануне в Москве мерами в отношении загранучреждений США, передает «Деловой Петербург».
Издание отмечает, что американцы вернутся домой, а граждане России, работающие в закрывающихся структурах, будут уволены. Посольство Соединенных Штатов в Москве сообщило о том, что всего в России служат около 1,1 тыс. человек: граждане России и США. В столице при этом работают только 300 американцев, остальные — в других городах.
После того, как стало известно, что в США скорее всего примут новые санкции против России президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя вечно терпеть. Вскоре сенат США принял законопроект, согласно которому ограничениям подвергнутся Россия, Иран и Северная Корея. В ответ на это МИД РФ запретил дипломатам из США пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Кроме того, до 1 сентября число американских дипломатов и технического персонала посольства и консульств должно сократиться до 455 человек.