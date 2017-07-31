Художественный фильм, в основу сюжета которого легла спецоперация по уничтожению одного из самых известных террористов, Шамиля Басаева, снимет режиссер Александр Аравин. Сценарий создавался на основе документальных материалов.
Как сообщает телеканал «Звезда», съемки картины начнутся уже завтра, 1 августа в Северной Осетии.
В новой картине, прокатная версия которой выйдет уже в 2018 году, роль Шамиля Басаева исполнит Аюб Цингиев, а роли офицеров ФСБ — Игорь Петренко и Алексей Вертков. При подготовке сценария использовались документальные материалы ФСБ, а консультантами выступили непосредственные участники спецоперации.
Напомним, о ликвидации «террориста №1» было официально объявлено летом 2006 года. «КамАЗ», груженый оружием и взрывчаткой подорвался на территории Ингушетии. В числе боевиков, уничтоженных в результате взрыва, оказался и Шамиль Басаев, один из самых известных полевых командиров Ичкерии, участник Первой и Второй чеченской кампании, а также организатор рейда террористов на город Буденновск в 1995 году. Шамиль Басаев также взял на себя ответственность за ряд других крупных терактов на территории России, в том числе — захват театрального центра на Дубровке в Москве, взрыв на стадионе «Динамо» в Грозном, в результате чего погиб президент Чеченской Республики Ахмад Кадыров, а также нападение на школу №1 города Беслан в Северной Осетии.