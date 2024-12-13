На российскую базу в Сирии приземлились грузовые самолеты Ил-76

13 декабря 2024 в 21:11 Размер текста - 17 +

Российские Ил-76 приземлились на авиабазе Хмеймим Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Война в Сирии На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии приземлились несколько грузовых самолетов Ил-76. Информацию об этом сообщили корреспонденты Free Syria News Network (FSNN). «Несколько российских грузовых самолетов приземлились в аэропорту Хмеймим в сельской местности Латакии», — сообщает FSNN, сопроводив это видео полета Ил-76. Других подробностей журналисты не приводят. По данным ТАСС, сейчас Россия ведет переговоры с новым правительством Сирии относительно возможности сохранения двух российских военных объектов на сирийской территории. Пока объекты работают в стандартном режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии приземлились несколько грузовых самолетов Ил-76. Информацию об этом сообщили корреспонденты Free Syria News Network (FSNN). «Несколько российских грузовых самолетов приземлились в аэропорту Хмеймим в сельской местности Латакии», — сообщает FSNN, сопроводив это видео полета Ил-76. Других подробностей журналисты не приводят. По данным ТАСС, сейчас Россия ведет переговоры с новым правительством Сирии относительно возможности сохранения двух российских военных объектов на сирийской территории. Пока объекты работают в стандартном режиме.