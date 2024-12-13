На российскую базу в Сирии приземлились грузовые самолеты Ил-76

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Российские Ил-76 приземлились на авиабазе Хмеймим Фото:
новость из сюжета
Война в Сирии

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии приземлились несколько грузовых самолетов Ил-76. Информацию об этом сообщили корреспонденты Free Syria News Network (FSNN).

«Несколько российских грузовых самолетов приземлились в аэропорту Хмеймим в сельской местности Латакии», — сообщает FSNN, сопроводив это видео полета Ил-76. Других подробностей журналисты не приводят.

По данным ТАСС, сейчас Россия ведет переговоры с новым правительством Сирии относительно возможности сохранения двух российских военных объектов на сирийской территории. Пока объекты работают в стандартном режиме.

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На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии приземлились несколько грузовых самолетов Ил-76. Информацию об этом сообщили корреспонденты Free Syria News Network (FSNN). «Несколько российских грузовых самолетов приземлились в аэропорту Хмеймим в сельской местности Латакии», — сообщает FSNN, сопроводив это видео полета Ил-76. Других подробностей журналисты не приводят. По данным ТАСС, сейчас Россия ведет переговоры с новым правительством Сирии относительно возможности сохранения двух российских военных объектов на сирийской территории. Пока объекты работают в стандартном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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