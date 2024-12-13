На российскую базу в Сирии приземлились грузовые самолеты Ил-76

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии приземлились несколько грузовых самолетов Ил-76. Информацию об этом сообщили корреспонденты Free Syria News Network (FSNN).
«Несколько российских грузовых самолетов приземлились в аэропорту Хмеймим в сельской местности Латакии», — сообщает FSNN, сопроводив это видео полета Ил-76. Других подробностей журналисты не приводят.
По данным ТАСС, сейчас Россия ведет переговоры с новым правительством Сирии относительно возможности сохранения двух российских военных объектов на сирийской территории. Пока объекты работают в стандартном режиме.
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