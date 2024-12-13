В Британии поставят версию балета «Щелкунчик» для феминисток

Английский национальный балет представит новую версию балета «Щелкунчик». В новом балете главная героиня Клара проявит свои силу независимость. Кроме того, в действии появятся суфражистки (участницы движения за предоставление женщинам избирательных прав — прим. URA.RU). Об этом сообщила газета Telegraph.
«Балет, созданный в 1892 году, давно стал любимым праздничным [спектаклем], но теперь его обновили для [восприятия] современных зрителей, сделав героиню менее беспомощной», — говорится в публикации британского издания. Отмечается, что в спектакле главная героиня сама расправится со злодеями, без Щелкунчика. На героизм ее должны вдохновить суфражистки.
Как указано в рекламных буклетах спектакля, в новой интерпретации «Щелкунчика», Клара станет жительницей Лондона начала XX века. На пути она встретит активисток за права женщин. Это изменение в сюжете отражает «зарождающиеся надежды, в особенности для женщин».
В основу балета «Щелкунчик» легла сказка, написанная в Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом в 1844 году «История Щелкунчика». Премьера балета состоялась в Санкт-Петербурге в Марьинском театре 6 декабря 1892 года в один вечер с оперой «Иоланта» Петра Чайковского.
Балет «Щелкунчик» давно полюбился жителями России. Настолько, что в день открытия продажи билетов на балет в Большом театре в Москве, россияне скупили все за пару минут. В честь этого было решено, что спектакль покажут по телевизору.
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