Додон попросил Кремль обойтись без санкций против Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон обратился с просьбой к Кремлю не вводить санкции против его страны. Об этом политик заявил на встрече с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, которая прошла в Тегеране.
Также Додон дал обещание поддержать стратегический диалог между Россией и Молдавией, где Дмитрий Рогозин объявлен персоной нон грата. Президент Молдавии назвал встречу с российским вице-премьером конструктивной и хорошей, добавив, что в ходе диалога политикам удалось обсудить события последних недель и определить приоритетные направления на ближайшие месяцы, пишет РБК.
Додон назвал решение МИД Молдавии о признании Дмитрия Рогозина персоной нон-грата подрывом усилий глав двух государств по возвращению стратегического диалога и партнерства.
Ранее «URA.RU» писало, что встреча Додона и Рогозина должна была состояться еще 28 июля, однако тогда Румыния не пропустила российского вице-премьера через свое воздушное пространство.