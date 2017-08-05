{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 августа 2017
Главные новости Москвы
18:50  05 августа 2017 0

Додон попросил Кремль обойтись без санкций против Молдавии

Госсовет в Нижнем Тагиле, мантуров денис, рогозин дмитрий
Рогозин (справа) поговорил с президентом МолдавииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент Молдавии Игорь Додон обратился с просьбой к Кремлю не вводить санкции против его страны. Об этом политик заявил на встрече с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, которая прошла в Тегеране.

Также Додон дал обещание поддержать стратегический диалог между Россией и Молдавией, где Дмитрий Рогозин объявлен персоной нон грата. Президент Молдавии назвал встречу с российским вице-премьером конструктивной и хорошей, добавив, что в ходе диалога политикам удалось обсудить события последних недель и определить приоритетные направления на ближайшие месяцы, пишет РБК.

Додон назвал решение МИД Молдавии о признании Дмитрия Рогозина персоной нон-грата подрывом усилий глав двух государств по возвращению стратегического диалога и партнерства.

Ранее «URA.RU» писало, что встреча Додона и Рогозина должна была состояться еще 28 июля, однако тогда Румыния не пропустила российского вице-премьера через свое воздушное пространство.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров