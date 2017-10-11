США собираются ввести новые санкции против России из-за «Хезболлы»

Конгресс США обвиняет Россию в военной поддержке политического шиитского ливанского движения «Хезболла» в Сирии. В связи с этим сенатор-демократ Брендан Бойл предложил ввести новые санкции в отношении РФ.
Бойл утверждает, что Россия обеспечивает «современным вооружением и поддержкой с воздуха» организацию «Хезболла» в Сирии, чем способствует ее укреплению авторитета в регионе. «В результате эти безжалостные тираны наносят вред нашим союзникам, таким как Израиль, и невинным гражданам», — приводит слова сенатора RT.
Сенатор предлагает в связи с этим ввести новые санкции против России.В комитете палаты представителей США по международным делам документ Бойла уже одобрили, уточняет «Федеральное агентство новостей».
«Хезболла» признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле, Египте, а также в ряде европейских государств.