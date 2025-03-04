Зеленский рассказал, что он делает для завершения спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность освободить заключенных и обеспечить перемирие в небе и на море для достижения мира с Россией. Об этом он заявил в своих соцсетях.
«Мы готовы работать быстро, чтобы положить конец войне, и первыми этапами могли бы стать освобождение заключенных и перемирие в небе <...> и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое», — написал Зеленский в соцсети X. Он добавил, что далее Украина намерена оперативно преодолеть все последующие этапы и сотрудничать с Соединенными Штатами для достижения устойчивого окончательного соглашения.
По словам Зеленского, Украина готова начать переговорный процесс в ближайшее время с целью достижения устойчивого мира под руководством президента США Дональда Трампа. Он также выразил благодарность Соединенным Штатам за их поддержку в вопросах сохранения украинского суверенитета.
Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Зеленский наложил на себя запрет на ведение переговоров о перемирии. Он выразил непонимание, как с ним в таком случае можно вести диалог, передает RT.
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