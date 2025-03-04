Зеленский рассказал, что он делает для завершения спецоперации

Зеленский: Украина обеспечит перемирие в небе и на море, если Россия сделает это
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Зеленский готов обеспечить перемирие в небе и на море, если Россия сделает то же самое
Зеленский готов обеспечить перемирие в небе и на море, если Россия сделает то же самое Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность освободить заключенных и обеспечить перемирие в небе и на море для достижения мира с Россией. Об этом он заявил в своих соцсетях. 

«Мы готовы работать быстро, чтобы положить конец войне, и первыми этапами могли бы стать освобождение заключенных и перемирие в небе <...> и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое», — написал Зеленский в соцсети X. Он добавил, что далее Украина намерена оперативно преодолеть все последующие этапы и сотрудничать с Соединенными Штатами для достижения устойчивого окончательного соглашения.

По словам Зеленского, Украина готова начать переговорный процесс в ближайшее время с целью достижения устойчивого мира под руководством президента США Дональда Трампа. Он также выразил благодарность Соединенным Штатам за их поддержку в вопросах сохранения украинского суверенитета.

Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Зеленский наложил на себя запрет на ведение переговоров о перемирии. Он выразил непонимание, как с ним в таком случае можно вести диалог, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность освободить заключенных и обеспечить перемирие в небе и на море для достижения мира с Россией. Об этом он заявил в своих соцсетях.  «Мы готовы работать быстро, чтобы положить конец войне, и первыми этапами могли бы стать освобождение заключенных и перемирие в небе <...> и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое», — написал Зеленский в соцсети X. Он добавил, что далее Украина намерена оперативно преодолеть все последующие этапы и сотрудничать с Соединенными Штатами для достижения устойчивого окончательного соглашения. По словам Зеленского, Украина готова начать переговорный процесс в ближайшее время с целью достижения устойчивого мира под руководством президента США Дональда Трампа. Он также выразил благодарность Соединенным Штатам за их поддержку в вопросах сохранения украинского суверенитета. Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Зеленский наложил на себя запрет на ведение переговоров о перемирии. Он выразил непонимание, как с ним в таком случае можно вести диалог, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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