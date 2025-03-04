Песков: Зеленский запретил самому себе договариваться о мире с Россией

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Песков напомнил об указе Зеленского насчет запета переговоров с РФ
Песков напомнил об указе Зеленского насчет запета переговоров с РФ Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Президент Украины Владимир Зеленский сам себе запретил обсуждать перемирие на Украине, подписав соответствующий указ в 2022 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, захочет ли президент РФ Владимир Путин вести переговоры с украинским коллегой после скандала с ним в Белом доме 1 марта 2025 года. 

«Зеленский запретил сам себе договариваться о перемирии. Как с ним можно вести [переговоры], если ему декретом президента это запрещено», — заявил Песков в интервью журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву. Оно опубликовано в telegram-канале корреспондента.

Во время официального визита в Вашингтон Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Повесткой дня было заключение соглашения о редкоземельных металлах. Тем не менее, конфликт между лидерами двух стран привел к тому, что соглашение так и не было подписано. В результате конфликта украинский президент со скандалом покинул Белый дом. После инцидента он заявил, что не считает себя виновным в этой ситуации. 

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Президент Украины Владимир Зеленский сам себе запретил обсуждать перемирие на Украине, подписав соответствующий указ в 2022 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, захочет ли президент РФ Владимир Путин вести переговоры с украинским коллегой после скандала с ним в Белом доме 1 марта 2025 года.  «Зеленский запретил сам себе договариваться о перемирии. Как с ним можно вести [переговоры], если ему декретом президента это запрещено», — заявил Песков в интервью журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву. Оно опубликовано в telegram-канале корреспондента. Во время официального визита в Вашингтон Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Повесткой дня было заключение соглашения о редкоземельных металлах. Тем не менее, конфликт между лидерами двух стран привел к тому, что соглашение так и не было подписано. В результате конфликта украинский президент со скандалом покинул Белый дом. После инцидента он заявил, что не считает себя виновным в этой ситуации. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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