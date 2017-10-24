Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил взрослым и детям изучать «Домострой», а влюбленным парам перед вступлением в брак и венчанием проходить курс семейных ценностей.
Онищенко считает, что авторы современных книг, фильмов и спектаклей делают все, чтобы разрушить даже намеки на семейную жизнь, пишет «Экономика сегодня». Политик считает, что россиянам негде почерпнуть полезные знания, так как идет пропаганда свободы «на уровне млекопитающих».
«Я бы нравственные основы [семейной жизни] для взрослых ввел как курс перед регистрацией брака или как минимум перед тем, как они идут на венчание», — приводит ТАСС цитату Онищенко.
Депутат считает, что взрослым и школьникам необходимо изучать сборник правил ХVI века «Домострой», который был собран протопопом Сильвестром. «Это литературный памятник, а все его путают с религиозным, протопоп Сильвестр его собрал как интеллектуал и мыслитель своего времени, будучи духовником Ивана Грозного», — сказал политик.
«URA.RU» писало, что в российских школах на обязательной основе могут внедрить новый учебный курс — «Нравственные основы семейной жизни», его разработала Русская православная церковь.