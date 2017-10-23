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23 октября 2017
22 октября 2017
07:57  23 октября 2017 0

В российских школах введут новый предмет от РПЦ. Его придумали на Урале

Пресс-тур в Академический. Екатеринбург, крест, христианство, религия, храм во имя святых божьих строителей
Вопрос по внедрению нового курса рассмотрят в ноябреФото: Анна Майорова © URA.RU

В российских школах на обязательной основе могут внедрить новый учебный курс — «Нравственные основы семейной жизни», его разработала Русская православная церковь. Созданием программы занимались екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина Крыгина.

С предложением сделать курс обязательным в Минобрнауки обратилась глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Она рассказала газете «Коммерсантъ», что замминистра Татьяна Синюгина положительно восприняла идею: «Этот вопрос возникает не впервые, но замминистра сказала, что сейчас это своевременно и разумно».

Леткова договорилась с чиновником, что вопрос по новому статусу образовательного курса рассмотрят в ноябре, на одном из ближайших заседаний учебно-методического объединения по общему образованию при Российской академии образования.

Уроки о семейных ценностях начали вводить в российских школах в 2009 году. На данный момент курс внедрен уже в 60 субъектах РФ. С 2012 года в России действует обязательный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Четвероклассники на выбор изучают основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма или светскую этику.

Ранее Синод РПЦ отблагодарил Президента РФ Владимира Путина за поддержку проектов и инициатив Русской Православной Церкви и защиту нравственных ценностей. Слова из телеграммы приводило «Федеральное агентство новостей».

Виктор Дорофеев
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