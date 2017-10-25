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25 октября 2017
Главные новости Москвы
17:28  25 октября 2017 0

Половина российских банков к концу года готова снизить ставки по ипотеке

Разное. Курган, ипотека, стройка бабочкина
К концу года ипотека для россиян может стать дешевлеФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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До конца 2017 года около 40% российских банков готовы снизить ставки по ипотеке на один процентный пункт. Таковы результаты опроса банкиров, проведенного в рамках круглого стола «Ипотека в России».

В ходе этого опроса лишь 10% представители банков заявили о том, что их кредитная организация рассматривает возможность снизить ставки по ипотеке более чем на один процентный пункт, еще половина опрошенных говорят о том, что не намерены менять процентную ставку на жилищные кредиты.

Сейчас ставки по ипотеке находятся на минимальном за более чем десятилетнюю историю уровне: 10,34% на первичном рынке и 10,7% — на вторичном, приводит данные АИЖК РИА «Новости».

Как ранее предположил глава Сбербанка Герман Греф, ставка по ипотеке может снизиться до 5%. По его словам, это возможно при инфляции в 3%, сообщала «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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