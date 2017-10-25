Половина российских банков к концу года готова снизить ставки по ипотеке

До конца 2017 года около 40% российских банков готовы снизить ставки по ипотеке на один процентный пункт. Таковы результаты опроса банкиров, проведенного в рамках круглого стола «Ипотека в России».
В ходе этого опроса лишь 10% представители банков заявили о том, что их кредитная организация рассматривает возможность снизить ставки по ипотеке более чем на один процентный пункт, еще половина опрошенных говорят о том, что не намерены менять процентную ставку на жилищные кредиты.
Сейчас ставки по ипотеке находятся на минимальном за более чем десятилетнюю историю уровне: 10,34% на первичном рынке и 10,7% — на вторичном, приводит данные АИЖК РИА «Новости».
Как ранее предположил глава Сбербанка Герман Греф, ставка по ипотеке может снизиться до 5%. По его словам, это возможно при инфляции в 3%, сообщала «Национальная служба новостей».