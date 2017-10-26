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27 октября 2017
26 октября 2017
23:00  26 октября 2017 1

Директору РАМТ предъявлено обвинение в мошенничестве. Апфельбаум отрицает свою вину

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Софья Апфельбаум не признаетсебя виновной по обвинению, предъявленному ей СКРФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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Директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Ирину Поверинову.

Вопрос об избрании меры пресечения рассмотрит 27 октября Басманный суд Москвы. Также защитник добавила, что Апфельбаум свою вину отрицает, передает агентство.

Ранее в отношении директора РАМТа проводились следственные действия в рамках расследования дела режиссёра Кирилла Серебренникова о хищениях в «Седьмой студии». Также в четверг, 26 октября, правоохранители пришли с обысками в департамент господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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