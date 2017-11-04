Емельяненко написал стихотворение про Путина ради iPhone от Кадырова. ВИДЕО

Боец смешанного стиля (ММА), брат известного российского боксера Федора Емельяненко Александр написал стихотворение про президента России для конкурса главы Чечни Рамзана Кадырова.
Емельяненко разместил в Instagram видео, на котором зачитывает свое произведение. В стихотворении боец отмечает, что гордится главой государства и теми достижениями, которых добилась страна под его руководством.
Ранее телеграм-канал «Караульный» написал, что Рамзан Кадыров намерен подарить IPhone X тому, кто напишет лучшее стихотворение про Владимира Путина. Конкурс он приурочил ко Дню народного единства 4 ноября.
Полный текст стихотворения бойца:
Мы гордимся нашим президентом,
Мы гордимся Путиным всегда!
Он быстрее, выше всех, сильнее,
Он, как путеводная звезда!
Я вперед за нашим президентом
И в огонь и в воду побегу,
Он помог России встать с коленей,
Вытащил он за уши страну!
С Вами я, Владимир Путин,
Ночью сплю спокойно, не страшась,
Что придут к нам завтрашние будни,
И никто не вступится за нас.
Продолжайте править нашим миром,
Для России Вы и воздух и вода,
Знамя Вы, герой для всей России,
Мы пойдём за Вами до конца!
Отметим, Александр Емельяненко — 36-летний боец смешанных единоборств, младший брат чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко. Известен не только как спортсмен, но и как участник многих скандальных историй. В 2012 году он устроил пьяный дебош на борту самолета, в 2013 был обвинен в изнасиловании, позже замечен в драке в кафе. В том же году боец отменил бой с хорватским соперником, заявив, что получил пулевое ранение в руку. В декабре 2013-го Тюменская федерация боевого самбо сняла Александра Емельяненко с турнира за употребление алкоголя во время тренировок.