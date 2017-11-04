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04 ноября 2017
22:57  04 ноября 2017 0

Емельяненко написал стихотворение про Путина ради iPhone от Кадырова. ВИДЕО

Боец надеется выиграть смартфон в конкурсе КадыроваФото: Flickr.com

Боец смешанного стиля (ММА), брат известного российского боксера Федора Емельяненко Александр написал стихотворение про президента России для конкурса главы Чечни Рамзана Кадырова.

Емельяненко разместил в Instagram видео, на котором зачитывает свое произведение. В стихотворении боец отмечает, что гордится главой государства и теми достижениями, которых добилась страна под его руководством.

Ранее телеграм-канал «Караульный» написал, что Рамзан Кадыров намерен подарить IPhone X тому, кто напишет лучшее стихотворение про Владимира Путина. Конкурс он приурочил ко Дню народного единства 4 ноября.

Полный текст стихотворения бойца:

Мы гордимся нашим президентом,

Мы гордимся Путиным всегда!

Он быстрее, выше всех, сильнее,

Он, как путеводная звезда!

Я вперед за нашим президентом

И в огонь и в воду побегу,

Он помог России встать с коленей,

Вытащил он за уши страну!

С Вами я, Владимир Путин,

Ночью сплю спокойно, не страшась,

Что придут к нам завтрашние будни,

И никто не вступится за нас.

Продолжайте править нашим миром,

Для России Вы и воздух и вода,

Знамя Вы, герой для всей России,

Мы пойдём за Вами до конца!

Отметим, Александр Емельяненко — 36-летний боец смешанных единоборств, младший брат чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко. Известен не только как спортсмен, но и как участник многих скандальных историй. В 2012 году он устроил пьяный дебош на борту самолета, в 2013 был обвинен в изнасиловании, позже замечен в драке в кафе. В том же году боец отменил бой с хорватским соперником, заявив, что получил пулевое ранение в руку. В декабре 2013-го Тюменская федерация боевого самбо сняла Александра Емельяненко с турнира за употребление алкоголя во время тренировок.

Игорь Чукреев
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