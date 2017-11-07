Кевин Спейси отправился к врачам из-за сексуальной зависимости

09:12 07 ноября 2017 0

Спейси пройдет 45-дневный курс «Нежный путь» Фото: официальная страница Кевина Спейси во «ВКонтакте»

Актер Кевин Спейси, которого обвинили в домогательствах к несовершеннолетнему, отправился лечиться от сексуальной зависимости. Клиника «Мидоуз», в которую поступил артист, находится в штате Аризона, месячный курс терапии здесь стоит 36 тысяч долларов.

Медицинский центр лечит от сексуальной зависимости в рамках 45-дневной программы под названием «Нежный путь», пишет агентство Nation News. По данным СМИ, здесь же проходил лечение и обвиненный в сексуальных домогательствах американский продюсер Харви Вайнштейн.

Ранее актер Энтони Рэпп заявил, что в 14-летнем возрасте стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Кевина Спейси. После этого звезда сериала «Карточный домик» признался, что он гей, но заявил, что не помнит инцидента с коллегой. Позднее сын актера Ричарда Дрейфуса также обвинил Спейси в домогательствах, пишет «Газета.Ru». Компания Netflix объявила о разрыве трудовых отношений с голливудской телезвездой.