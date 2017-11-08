Россиянка пыталась получить три млн рублей по поддельному лотерейному билету

08:36 08 ноября 2017 0

Женщина переклеила выигрышные цифры с одного билета на другой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительницу Сахалина отправили в колонию после того, как она подделала лотерейный билет и попыталась получить по нему выигрыш. Обман установила экспертиза компании «Столото».

Женщина пришла в отделение почтовой связи и предъявила выигрышный билет на три миллиона рублей в январе 2017 года, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу суда. Выяснилось, что она переклеила выигрышные цифры с одного билета на другой.

В Суде она полностью признала вину, ее приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

На прошлой неделе в России было объявлено о самом крупном в истории страны выигрыше в лотерею в полмиллиарда рублей. Достанется он жителю Воронежа, который пока еще не обратился за своим призом. В декабре анонсируется розыгрыш одного миллиарда.