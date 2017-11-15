Салехард на два дня станет политической столицей Урала

19:23 15 ноября 2017 0

Андрей Турчак прилетит на Ямал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

И.о. секретаря Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в рамках региональных рабочих поездок посетит столицу Ямала Салехард. Встречи в рамках регионального турне продлятся до середины декабря и охватят все 85 региональных отделений партии. Андрей Турчак планирует познакомиться со всеми секретарями и руководителями региональных исполкомов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе партии.

Ямал встречает высокого партийного босса 19—20 ноября в Салехарде. В столице ЯНАО соберутся все руководители региональных отделений «Единой России», которые входят в Уральский межрегиональный координационный совет партии «Единая Россия» и главы регисполкомов Уральского федерального округа. Помимо этого Турчак планирует встретиться с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа и осмотреть объекты, построенные в Салехарде в рамках партпроектов.

На Ямал Андрей Турчак прибудет из Иркутской области, посетив перед этим Якутию.