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15 ноября 2017
19:23  15 ноября 2017 0

Салехард на два дня станет политической столицей Урала

Заседание Генерального совета Единой России. Москва, турчак андрей
Андрей Турчак прилетит на ЯмалФото: Владимир Андреев © URA.RU

И.о. секретаря Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в рамках региональных рабочих поездок посетит столицу Ямала Салехард. Встречи в рамках регионального турне продлятся до середины декабря и охватят все 85 региональных отделений партии. Андрей Турчак планирует познакомиться со всеми секретарями и руководителями региональных исполкомов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе партии.

Ямал встречает высокого партийного босса 19—20 ноября в Салехарде. В столице ЯНАО соберутся все руководители региональных отделений «Единой России», которые входят в Уральский межрегиональный координационный совет партии «Единая Россия» и главы регисполкомов Уральского федерального округа. Помимо этого Турчак планирует встретиться с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа и осмотреть объекты, построенные в Салехарде в рамках партпроектов.

На Ямал Андрей Турчак прибудет из Иркутской области, посетив перед этим Якутию.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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