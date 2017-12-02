РПЦ запретила браки еретиков, психбольных и людей одного пола

11:42 02 декабря 2017 0

Текст положения одобрил Архиерейский собор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Русская православная церковь опубликовала положение «О канонических аспектах церковного брака», в котором прописаны новые нормы венчания в церкви. Под запрет на венчание попали сразу несколько категорий людей, полный список опубликован на официальном сайте Московского патриархата.

«Церковь категорически не признает союзы лиц одного пола в качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством», — цитирует Nation news текст положения, которое одобрил Архиерейский собор.

Венчаться в православной церкви нельзя в том числе тем, кто сменил пол, еретикам и людям с психическими расстройствами, которые были признаны государством недееспособными. В последнем случае можно получить одобрение от епархиального архиерея.

«Церковь не разрешает венчать … удочеривших с удочеренными, усыновивших с усыновленными, приемных родителей с приемными детьми», — говорится в положении, передает телеканал 360. Также венчаться запрещено тем, кто после крещения успел трижды жениться.

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