РПЦ запретила браки еретиков, психбольных и людей одного пола

Русская православная церковь опубликовала положение «О канонических аспектах церковного брака», в котором прописаны новые нормы венчания в церкви. Под запрет на венчание попали сразу несколько категорий людей, полный список опубликован на официальном сайте Московского патриархата.
«Церковь категорически не признает союзы лиц одного пола в качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством», — цитирует Nation news текст положения, которое одобрил Архиерейский собор.
Венчаться в православной церкви нельзя в том числе тем, кто сменил пол, еретикам и людям с психическими расстройствами, которые были признаны государством недееспособными. В последнем случае можно получить одобрение от епархиального архиерея.
«Церковь не разрешает венчать … удочеривших с удочеренными, усыновивших с усыновленными, приемных родителей с приемными детьми», — говорится в положении, передает телеканал 360. Также венчаться запрещено тем, кто после крещения успел трижды жениться.
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