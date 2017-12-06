09:26 06 декабря 2017 0

Олимпиада в Корее пройдет в феврале 2018 года Фото: pixabay.com © URA.RU

Гимн России все-таки может прозвучать на Олимпиаде в Южной Корее хотя бы один раз, несмотря на дисквалификацию. В соцсетях предполагают, что это случится на церемонии перераспределения медалей в Пхенчхане, которую анонсировал глава МОК Томас Бах.

Из-за допинг-скандала были пересмотрены результаты Олимпиады-2014 в Сочи. В результате, сборная России лишилась 11 медалей и спустилась с первого места на третье в неофициальном командном зачете. Томас Бах объявил, что в Пхенчхане перераспределенные медали вручат новым обладателям, пишет «Советский спорт».

Телеграм-канал Russia calls обратил внимание, что в таком случае в Корее хотябы один раз должны поднять флаг России и сыграть гимн страны. Дело в том, после дисквалификации лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина спортсмену Илье Черноусову, который в 2014 финишировал третьим в гонке на 50 километров, присудили золотую медаль.

Напомним, МОК отстранил сборную Россию от Олимпийских игр в Южной Корее в феврале 2018 года. Тем российским спортсменам, которые прежде не были замешаны в допинговых скандалах, разрешат выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом. Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации также временно приостановлено, а вице-премьер России Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпиад.

Ранее тренер мужской сборной России Юрий Бородавко обвинил лыжника Илью Черноусова в сговоре против российской команды, пишет Sportbox. Якобы лыжник сдал своих соотечественников Легкова и Вылегжанина. Сам Черноусов назвал слова тренера блефом.