Водонаева заменит Бородину в «Доме-2»

Алена Водонаева приглашена на проект в качестве ведущей
Поклонники телеведущей Ксении Бородиной обеспокоены ее возможным уходом из «Дома-2». На эту мысль их навела экс-участница шоу, тюменка Алена Водонаева. Её недавно пригласили в качестве ведущей реалити-проекта.
Бородина и Водонаева находятся в напряженных отношениях. Чтобы девушки не ругались, Ксению могут либо отстранить от должности, либо она сама покинет проект, беспокоятся фанаты Бородиной. Об этом пишет versiya.info.
Ранее в Сети неоднократно всплывали слухи о том, что Ксения может покинуть пост ведущей «Дома-2». Впрочем, она каждый раз опровергала слухи и объясняя, что их распускают недоброжелатели звезды. Пока Бородина никак не отреагировала на очередное «увольнение».