{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
10 декабря 2017
Главные новости 
18:26  10 декабря 2017 0

Водонаева заменит Бородину в «Доме-2»

Алёна Водонаева, водонаева алена
Алена Водонаева приглашена на проект в качестве ведущейФото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Поклонники телеведущей Ксении Бородиной обеспокоены ее возможным уходом из «Дома-2». На эту мысль их навела экс-участница шоу, тюменка Алена Водонаева. Её недавно пригласили в качестве ведущей реалити-проекта.

Бородина и Водонаева находятся в напряженных отношениях. Чтобы девушки не ругались, Ксению могут либо отстранить от должности, либо она сама покинет проект, беспокоятся фанаты Бородиной. Об этом пишет versiya.info.

Ранее в Сети неоднократно всплывали слухи о том, что Ксения может покинуть пост ведущей «Дома-2». Впрочем, она каждый раз опровергала слухи и объясняя, что их распускают недоброжелатели звезды. Пока Бородина никак не отреагировала на очередное «увольнение».

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров