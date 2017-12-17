Ле Пен призвала разрушить Евросоюз изнутри

07:56 17 декабря 2017 0

Французский политик считает, что ЕС нужно разрушить изнутри Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Евросоюз следует захватить и преобразовать изнутри. Об этом заявила французский политик, глава Национального фронта Марин Ле Пен на конференции лидеров европейских правых партий в Праге.

«У Евросоюза заканчивается дыхание», — приводит ее слова агентство Nation News. Ле Пен выразила надежду, что ЕС как «неправильную организацию» можно свергнуть изнутри. «Мы должны действовать так, как действует завоеватель», — пояснила она в ходе выступления на конференции.

Марин Ле Пен пожелала президенту России Владимиру Путину победы на будущих выборах в 2018 году. Ранее «URA.RU» сообщало, что племянница Марин Ле Пен подарила депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской именную бутылку французского шампанского. Экс-прокурор Крыма призналась, что выпьет его, когда будет повод, соответствующий объему бутылки.