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17 декабря 2017
16 декабря 2017
Главные новости Москвы
07:56  17 декабря 2017 0

Ле Пен призвала разрушить Евросоюз изнутри

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, трамп дональд, мари ле пен, катасонова мария, плакат
Французский политик считает, что ЕС нужно разрушить изнутриФото: Владимир Андреев © URA.RU

Евросоюз следует захватить и преобразовать изнутри. Об этом заявила французский политик, глава Национального фронта Марин Ле Пен на конференции лидеров европейских правых партий в Праге.

«У Евросоюза заканчивается дыхание», — приводит ее слова агентство Nation News. Ле Пен выразила надежду, что ЕС как «неправильную организацию» можно свергнуть изнутри. «Мы должны действовать так, как действует завоеватель», — пояснила она в ходе выступления на конференции.

Марин Ле Пен пожелала президенту России Владимиру Путину победы на будущих выборах в 2018 году. Ранее «URA.RU» сообщало, что племянница Марин Ле Пен подарила депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской именную бутылку французского шампанского. Экс-прокурор Крыма призналась, что выпьет его, когда будет повод, соответствующий объему бутылки.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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