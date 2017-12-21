Адвокаты дали оценку решению суда о запрете «Дня свободных выборов»

01:17 21 декабря 2017 0

Юристы согласились с запретом проведения «Дня свободных выборов» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Мосгорсуд вынес справедливое решение, запретив главе муниципального округа Красносельский и оппозиционеру Илье Яшину провести 24 декабря праздник «День свободных выборов». Такое мнение выразили опрошенные журналистами адвокаты, отметив, что политику следует с уважением отнестись к решению суда.

По словам адвоката Александра Арутюнова, проведение вышеуказанного праздника нуждается в согласовании с властями, тем более если под ним скрывается желание организовать политический митинг. «В случае неподчинения суду полиция должна прекратить несогласованное мероприятие», — заявил в беседе с РАПСИ эксперт.

Такого же мнения придерживается зампредседателя правления Ассоциации юристов России Денис Паньшин, добавив, что Яшин имеет право обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, усомнившись в успехе этого действия.

Адвокат Алексей Мельников, в свою очередь, обратил внимание на сложности при разграничении праздников и публичных мероприятий, которые требуют согласования. По его мнению, разницу между этими мероприятиями нужно определять отталкиваясь от целей, которые заявляют организаторы. Более того, при возникновении спорной ситуации, суд должен взять во внимание не только документы и официальные заявления, но и фактические обстоятельства. Если организаторы ставят цель не развлекать людей, а организовать площадку для политических заявлений, то мероприятие должно быть признано политической акцией.

20 декабря Мосгорсуд, напомним, отменил решение совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы об организации праздника «День свободных выборов». Главой совета является оппозиционер Илья Яшин, который хотел 24 числа вспомнить митинг восьмилетней давности на Болотной площади.