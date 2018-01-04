Рогозина заподозрили в подмене «утопленной» во время эксперимента таксы. ФОТО

Вице-премьера России Дмитрия Рогозина заподозрили в подмене таксы, которую использовали во время эксперимента «жидкостного дыхания» в конце декабря. В соцсетях уверены, что собака погибла, а Рогозин забрал себе совсем другое животное.
Пользователи Twitter заметили разницу в окрасе таксы, участвовавшей в эксперименте, и собаки, которую вице-премьер забрал домой. Подписчики сравнивают снимки и отмечают, что морды у животных разные, пишет телеканал 360.
Опыт с участием собаки был поставлен во время визита в РФ президента Сербии Александра Вучича. За экспериментом также следил Рогозин. Таксу опустили головой вниз в резервуар со специальной жидкостью, позволяющей дышать в воде. После этого ученых и Рогозина упрекнули в жестокости. Тогда вице-премьер пообещал забрать собаку себе, передавали Nation News.