Вес новой бомбы составляет 540 кг
На вооружение Российской армии в 2018 году поступит новая авиабомба «Дрель». Снаряд разработали в концерне «Техмаш».
«Дрель» представляет собой планирующую бомбовую кассету массой 540 кг. Она снаряжена самоприцеливающимися боевыми элементами, пишет Life. Испытания бомбы начались в 2016 году по заказу Минобороны РФ. В текущем году они будут закончены, сообщил директор концерна Владимир Лепин
Ранее сообщалось о старте испытаний нового истребителя Т-50 (Су-57). Он сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя и оснащен оборудованием, которое позволит пилотам обмениваться данными с наземными службами в режиме реального времени. В ближайшее время машина поступит в распоряжение Российской армии.