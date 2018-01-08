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08 января 2018
15:34  08 января 2018 2

На вооружение Российской армии поступит разрушительная авиабомба «Дрель»

Вес новой бомбы составляет 540 кгФото: Минобороны РФ

На вооружение Российской армии в 2018 году поступит новая авиабомба «Дрель». Снаряд разработали в концерне «Техмаш».

«Дрель» представляет собой планирующую бомбовую кассету массой 540 кг. Она снаряжена самоприцеливающимися боевыми элементами, пишет Life. Испытания бомбы начались в 2016 году по заказу Минобороны РФ. В текущем году они будут закончены, сообщил директор концерна Владимир Лепин

Ранее сообщалось о старте испытаний нового истребителя Т-50 (Су-57). Он сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя и оснащен оборудованием, которое позволит пилотам обмениваться данными с наземными службами в режиме реального времени. В ближайшее время машина поступит в распоряжение Российской армии.

Иван Антонов
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