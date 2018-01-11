Невзоров обозвал жену Аршавина «гламурным быдлом»

22:31 11 января 2018 4

Невзоров дал оценку Алисе Аршавиной, которая устроила скандал на рейсе «Аэрофлота» Фото: Instagram Алисы Аршавиной

Александр Невзоров прокомментировал скандал с участием жены футболиста Андрея Аршавина, который произошел на рейсе «Аэрофлота» Москва — Алма-Ата. Журналист заступился за бортпроводниц и дал нелестную оценку Алисе Аршавиной.

«У девочек-бортпроводниц в „Аэрофлоте“ есть термин ГБ, которым они обмениваются, когда видят вошедшую на борт такую вот дуру с надувными губами. Это означает „гламурное быдло“. Вот бортпроводницы боятся этих расфуфыренных девок», — сказал Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Он также отметил, что стюардессы этой авиакомпании всегда ищут компромисс и в ситуации с Аршавиной их вины быть не могло.

Как уже сообщало «URA.RU», инцидент с женой футболиста произошел 6 января — ее вместе с детьми сняли с рейса «Аэрофлота» за несоблюдение техники безопасности и деструктивное поведение. В авиакомпании заявили, что она ходила по салону во время маневров на взлетно-посадочной полосе, а также пыталась пересадить няню в бизнес-класс, представляясь майором ФСБ. В ведомстве впоследствии открестились от такого сотрудника. Сама Алиса Аршавина считает, что ее высадили из-за сильного запаха от подгузника ее ребенка.

Позднее Аршавина стала писать сотрудникам авиакомпании SMS с угрозами якобы от имени СК РФ и ФСБ. 11 января скандальная пассажирка заявила, что будет подавать в суд на бортпроводницу, пишут «Известия». При этом увольнение сотрудницы и извинения ее также вполне устроят, отметила Аршавина.