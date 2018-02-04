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04 февраля 2018
03 февраля 2018
Главные новости Москвы
00:48  04 февраля 2018 0

Побитый Корчевниковым редактор телеканала «Спас» не стал писать заявление на обидчика

В руководстве телеканала факт инцидента между гендиректором и редактором архива отрицаютФото: Борис Корчевников, Instagram

Рапорт, якобы составленный оперуполномоченным полиции по результатам опроса Василия Добродеева, якобы избитого генеральным директором православного телеканала «Спас» Борисом Корчевниковым, был опубликован телеграм-каналом «112». Как следует из документа, Добродеев пока не стал писать заявления на своего обидчика, мотивируя это необходимостью консультации с адвокатом.

Из рапорта следует, что опрос потерпевшего проводился по телефону
Скрин: телеграм-канал «112»

Согласно заключению медиков, редактор архива телеканал «Спас» обратился в поликлинику с ушибом грудной клетки. Как сообщается в рапорте, разговор состоялся по телефону: ответивший по указанному номеру абонент подтвердил оперативнику, что действительно является Василием Добродеевым, сотрудником канала «Спас». С его слов, в момент инцидента в кабинете гендиректора присутствовали, кроме него и Корчевникова, Константин Афанасьев, Александр Яковлев и Евгения Маркова.

«Прибыв в кабинет на гр. Добродеева В.М. со стороны гендиректора Корчевникова Б.В. посыпались оскорбления и угрозы, — указывается в опубликованном документе. — При этом гр. Корчевников Б.В. не сообщил своего неудовольствия. Далее, со слов Добродеева В.М., он решил уйти, не продолжая конфликт. <…> Подойдя к Добродееву В.М. гендиректор Корчевников Б.В. ненес ему несколько ударов в левую область туловища. В момент нанесения телесных повреждений вмешался Афанасьев Константин, который поспособствовал прекращению конфликтной ситуации».

Напомним, конфликт между начальником и подчиненным произошел в пятницу, 2 февраля. Как ранее сообщало «URA.RU», стороны о причине инцидента не сообщают. По словам Василия Добродеева, ему непонятны мотивы поведения руководителя. В то же время на телеканале сообщение о якобы имевшем место избиении назвали вбросом. Гавред «Спаса» Андрей Багров заявил, что новость об избиении сотрудника компании гендиректором «ничего, кроме смеха, вызвать не может», передает РенТВ.

Евгений Александров
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