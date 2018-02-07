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07 февраля 2018
14:35  07 февраля 2018 4

Единороссам придется писать поминутные отчеты о своей работе

Встреча партийного актива
Новое руководство исполкома усложняет жизнь сотрудникамФото: Анна Майорова © URA.RU

Новое руководство партии «Единая Россия» будет контролировать работу сотрудников аппарата. Практически в ежеминутном режиме будут отслеживаться все действия работников.

Руководство партии ввело новое требование для аппарата — поминутно отчитываться обо всех действиях, включая обед, технический перерыв и переговоры в так называемом хронометраже. Документ состоит из трех граф: вид деятельности, время выполнения работы и результат. Заполненную подробно форму нужно будет ежедневно отправлять руководству, рассказали два источника в «Единой России» каналу «Дождь».

Также нужно будет отчитываться и об отсутствии на работе. Нововведение вызвало недовольство среди сотрудников, ведь теперь отслеживаются и опоздания, и отсутствие партийного билета. По мнению собеседника канала, для такой оценки работы сотрудников обычно привлекают внешний аудит, потому что заполнять документы на самого себя необъективно. Источник в «Единой России» пояснил «URA.RU», что приказ о необходимости поминутного отчета будет действовать только в течение февраля и необходим для того, чтобы новое руководство партии получило полную информацию о функционале каждого сотрудника и его эффективности. «Может, по итогам мониторинга, тому, кто перерабатывает вообще повысят зарплату», — пояснил собеседник агентства. Официально в партии отказались комментировать внутренние документы.

Еще одно нововведение в партии, как говорят собеседники «Дождя», — это обязательная необходимость всем сотрудникам аппарата вступить в партию. Раньше такой практики не было.

Напомним, что руководство «Единой России» сменилось в конце прошлого года. Новым секретарем генсовета единороссов стал бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, а центрисполком возглавил его соратник, бывший сенатор от региона Александр Борисов. У «Единой России» после президентских выборов может измениться устав. Как писало «URA.RU», новый экспертный совет партии к апрелю разработает предложения по включению идеологической преамбулы в партийный документ.

Ольга Кулакова
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